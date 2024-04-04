Warner Bros оголосила про вихід п'ятого фільму "Матриця": коли варто очікувати прем'єру

Кінокомпанія Warner Bros. оголосила про вихід пʼятого фільму "Матриця". Режисером та сценаристом стане Дрю Годдард, якого ми знаємо, як творця "Марсіянина".

Це буде перша частина "Матриці" без участі Лани або Ліллі Вачовскі на посаді режисера, але Лана Вачовскі призначена виконавчим продюсером. Також цікаво, чи повернуться до своїх ролей Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс.

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Анонсовано п'яту частину саги "Матриця": що відомо

Деталі сюжету та дата виходу "Матриці-5" наразі залишаються невідомими. Згідно з інформацією від Variety, "історія просунеться далі у світ фентезі, не віддаляючись від основ, що зробили серію фільмів такою успішною".

Також наразі невідомо, чи повернуться до своїх ролей Кіану Рівз та Кері-Енн Мосс, які зіграли Нео та Трініті в усіх чотирьох фільмах франшизи.

Дрю прийшов до Warner Bros. з новою ідеєю, яка, на нашу думку, стане неймовірним способом продовжити світ "Матриці", вшановуючи те, що Лана та Ліллі почали понад 25 років тому,

– додав президент студії Warner Bros. Джессі Ерман.

"Матриця 1": дивіться онлайн трейлер фільму

"Матриця" – це легенда: що відомо про франшизу

Фільм "Матриця", який вийшов у 1999 році та став початком франшизи, вважається одним з найвпливовіших науково-фантастичних стрічок усіх часів. Він надихнув на створення трьох сиквелів:

"Матриця: Перезавантаження" (2003),

"Матриця: Революція" (2003)

"Матриця: Воскресіння" (2021).

Четверта частина, яка побачила світ після 18-річної перерви, була першим фільмом, знятим виключно Ланою Вачовскі й стала величезним касовим розчаруванням. Фільм зібрав лише 159 мільйонів доларів у світовому прокаті при бюджеті в 190 мільйонів доларів.

"Матриця: Воскресіння": дивіться онлайн трейлер фільму

З нетерпінням очікуємо продовження і сподіваємось, що нова стрічка стане справжнім перезавантаженням у світі "Матриці" та здобуде значно більший успіх.