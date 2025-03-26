Історія нової Мавки: в Україні створять фентезі-фільм про легендарну міфологічну героїню

"Мавка. Справжній міф" – новий масштабний художній фільм від творчої команди, яка створила анімаційний блокбастер "Мавка. Лісова пісня". Якщо ви є прихильником фентезі, то ця стрічка точно потрапить у ваш список фаворитів.

Події фільму відбуваються в сучасній Україні, але спираються на українську міфологію, у якій мавки є небезпечними лісовими німфами. Саме такою є головна героїня нової історії – містична і химерна лісова Мавка. Про це йдеться на Кіно 24.

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Що відомо про новий фентезі-фільм "Мавка. Справжній міф"

За сюжетом вона закохується у біолога Лук'яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому озері, де на людські душі чекають русалки та інші мавки, що живляться їхньою життєвою силою. Вони ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні.

До речі, якщо ви досі не бачили анімаційну стрічку "Мавка. Лісова пісня", то мультфільм можна подивитись на стримінговій платформі Netflix.

Фентезі "Мавка. Справжній міф" продюсують Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, а сценарій пише Ярослав Войцешек – команда, яка привела до успіху анімаційну "Мавку", що зібрала понад 21 мільйон доларів у світовому кінопрокаті, ставши найкасовішим українським фільмом усіх часів та здобувши статус попкультурного феномену. І хоч нове фентезі розраховано на аудиторію 12+, творці обіцяють кілька тонких алюзій на вже улюблений мультфільм.

Наша нова Мавка натхненна давніми народними легендами, дуальна і складна персонажка, вона – мстива, вороже налаштована до людей, але в ній зберігається щось ніжне і світле, яке має пробудити в ній кохання Лук'яна,

– ділиться продюсерка Анна Єлісєєва.

Зйомки фільму плануються влітку. Для команди важливо відтворити у фільмі містичну, таємничу атмосферу лісу, тому вони вже у пошуку нетривіальних локацій. У фільмі також планується багато візуальних ефектів.



Фільм "Мавка. Справжній міф" / Фото Film.Ua

Ще у 2023-му році бренд "Мавки" виріс до масштабів цілого Всесвіту, що продовжує розвиватися. Це і сценічне танцювальне шоу для дитячої аудиторії, і безліч колаборацій з українським бізнесом, включно з тематичним аквапарком, іграшки, одяг, прикраси, тематичні дитячі кімнати, мережі ресторанів та супермаркети тощо.

У Всесвіті Мавки є медіаформати для фанатів різного віку і вподобань. Ми прагнемо, щоб він став новим культом для української аудиторії, перш за все – для молоді. Міфічну Мавку колись переосмислила Леся Українка, пізніше ми зробили це в анімаційному фільмі. Зараз ми знову повертаємося до першоджерел, щоб оживити автентичну Мавку, але в сучасних реаліях,

– розповідає продюсерка Ірина Костюк.

"Мавка. Справжній міф" вийде у широкий український прокат навесні 2026 року.