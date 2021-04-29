Фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит вийде в прокат у травні: оновлена дата прем’єри

Джерело:24 канал
Прем'єра українського фільму "Погані дороги" від режисерки Наталки Ворожбит відбудеться 20 травня 2021 року. Раніше повідомлялося, що стрічка вийде 1 квітня.
Повнометражний дебют драматургині та сценаристки Наталки Ворожбит є екранізацією її хітової однойменної п’єси, яку ставили у Лондоні та Києві. Стрічка складається з п’яти окремих новел про мешканців Донбасу, чиє життя – по обидві сторони від лінії розмежування.
До теми Фільм Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не скінчиться" отримав головну нагороду фестивалю goEast
П’ять розбитих доріг. П’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних, – зазначили автори стрічки в описі до трейлера.
"Погані дороги" 2020 рік: дивіться трейлер
Сценарій Наталка Ворожбит створювала після поїздок у Східну Україну. Там режисерка зібрала чимало документальних історій українців, коли працювала над "Кіборгами".
Світова прем’єра драми відбулася у програмі "Тиждень критики" Венеційського кінофестивалю у 2020 році. Там вона отримала премію Circolo del Cinema di Verona як "найбільш інноваційна стрічка в конкурсі".
Читайте також "Мортал Комбат" перевершив "Ґодзіллу проти Конґа": кількість переглядів вражає
Українська прем’єра фільму відбулася на фестивалі "Київський тиждень критики" у програмі "Фокус: Україна-Франція". Наталку Ворожбит визнано авторкою найкращого повнометражного дебюту. Режисерка здобула Національну премію кінокритиків "Кіноколо" у категорії "Відкриття року". А актори Юрій Кулініч та Оксана Черкашина визнані найкращими у відповідних акторських категоріях Премії. Також стрічка отримала п’ятнадцять номінацій на кінопремію "Золота Дзиґа", церемонія нагородження відбудеться у червні, – повідомляє проєкт "Нове українське кіно".
Кадр з фільму "Погані дороги" / Фото "Планета Кіно"
Цікаво, що драму зняли після того, як однойменний спектакль вже підкорював театральні сцени. Наталка Ворожбит спеціально не запрошувала до знімання фільму "Погані дороги" акторів, які вже вжились у ролі головних героїв драми. Відтак у фільмі зіграють:
Я принципово не брала акторів, які грають в однойменному спектаклі. Більшість акторів фільму не знімались у кіно до цього. Я спеціально хотіла, щоб нікого не впізнавали та не порівнювали з іншими ролями, щоб було відчуття, що ти підглядаєш за реальним життям,
– розповіла Наталка Ворожбит.
Кадр з фільму "Погані дороги" / Фото "Планета Кіно"