Фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит вийде в прокат у травні: оновлена дата прем’єри

Прем'єра українського фільму "Погані дороги" від режисерки Наталки Ворожбит відбудеться 20 травня 2021 року. Раніше повідомлялося, що стрічка вийде 1 квітня.

Повнометражний дебют драматургині та сценаристки Наталки Ворожбит є екранізацією її хітової однойменної п’єси, яку ставили у Лондоні та Києві. Стрічка складається з п’яти окремих новел про мешканців Донбасу, чиє життя – по обидві сторони від лінії розмежування.

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П’ять розбитих доріг. П’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних, – зазначили автори стрічки в описі до трейлера.

"Погані дороги" 2020 рік: дивіться трейлер

Сценарій Наталка Ворожбит створювала після поїздок у Східну Україну. Там режисерка зібрала чимало документальних історій українців, коли працювала над "Кіборгами".

Світове визнання кінострічки та нагороди фільму

Світова прем’єра драми відбулася у програмі "Тиждень критики" Венеційського кінофестивалю у 2020 році. Там вона отримала премію Circolo del Cinema di Verona як "найбільш інноваційна стрічка в конкурсі".

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Українська прем’єра фільму відбулася на фестивалі "Київський тиждень критики" у програмі "Фокус: Україна-Франція". Наталку Ворожбит визнано авторкою найкращого повнометражного дебюту. Режисерка здобула Національну премію кінокритиків "Кіноколо" у категорії "Відкриття року". А актори Юрій Кулініч та Оксана Черкашина визнані найкращими у відповідних акторських категоріях Премії. Також стрічка отримала п’ятнадцять номінацій на кінопремію "Золота Дзиґа", церемонія нагородження відбудеться у червні, – повідомляє проєкт "Нове українське кіно".



Кадр з фільму "Погані дороги" / Фото "Планета Кіно"

Актори фільму "Погані дороги"

Цікаво, що драму зняли після того, як однойменний спектакль вже підкорював театральні сцени. Наталка Ворожбит спеціально не запрошувала до знімання фільму "Погані дороги" акторів, які вже вжились у ролі головних героїв драми. Відтак у фільмі зіграють:

Юрій Кулініч;

Оксана Черкашина;

Зоя Барановська;

Марина Клімова;

Анна Жураківська;

Ігор Колтовський;

Марина Клімова;

Юлія Матросова;

Анастасія Паршина;

Катерина Жданович;

Андрій Лелюх;

Володимир Гурін;

Дмитро Орлов;

Оксана Вороніна;

Сергій Соловйов.

Я принципово не брала акторів, які грають в однойменному спектаклі. Більшість акторів фільму не знімались у кіно до цього. Я спеціально хотіла, щоб нікого не впізнавали та не порівнювали з іншими ролями, щоб було відчуття, що ти підглядаєш за реальним життям,

– розповіла Наталка Ворожбит.



Кадр з фільму "Погані дороги" / Фото "Планета Кіно"

Продюсерами фільму виступили Юрій Мінзянов та Дмитро Мінзянов.Виробництво здійснив кінопродакшн Kristi Films за фінансової підтримки Українського культурного фонду.Дистриб’ютор стрічки — кінокомпанія "Артхаус Трафік".Промокампанія фільму здійснюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.