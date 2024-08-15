Розбиті серця та обурення: мережа не вщухає з обговоренням фільму "Покинь, якщо кохаєш"

15 серпня 2024, 13:14
Читать новость на русском
Автор: Влада Пономарьова

8 серпня, в Україні відбулася довгоочікувана прем'єра романтичної драми "Покинь, якщо кохаєш". Глядачі активно діляться враженнями від екранізації бестселера та обговорюють висвітлення проблеми домашнього насилля в фільмі.

Кінострічка, де в головних ролях зіграли Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні, викликала різну реакцію аудиторії. Хтось залишив кінотеатр обуреним від розбіжностей деталей сюжету з книгою, а хтось – розчуленим від деяких моментів фільму. Детальніше про реакцію глядачів на "Покинь, якщо кохаєш" – у матеріалі Кіно 24.

Не пропустіть "Голос цілого покоління": українці емоційно реагують на прем'єру фільму про Назарія Яремчука

Що відомо про фільм

Кінокартина – екранізація бестселлера Коллін Гувер, реліз якої так довго чекали прихильника. Історія розповідає про Лілі Блум, яка з дитинства бачила домашнє насилля у своїй сім'ї. Вона захотіла змінити життя, тому переїхала до Бостона та познайомилася з нейрохірургом Райлом. Втім, згодом поведінка чоловіка почала нагадувати головній героїні власного батька, через що їй доведеться зробити важливий вибір – залишитися в нещасливих стосунках чи розірвати це коло.

"Покинь, якщо кохаєш": дивіться трейлер онлайн

Реакція глядачів на "Покинь, якщо кохаєш"

Українці активно діляться враженням після перегляду стрічки. Кіномани зазначають гарну акторську гру головних героїв і закликають інших поринути у світ фільму. Так, глядачі знімають відео, де показують себе до перегляду та після нього.

@vlada.vasylivna #покиньякщокохаєш ♬ Skinny Love - Birdy
@vika.barv

книга чи фільм?

♬ original sound - emma ?
@marti_ssh ДУЖЕ ДУЖЕ багато пропущених основних моментів,але загалом нормік) @юстічка #покиньякщокохаєш #фільм #букток #рекомендации #україна #студент #fup #fyp #fypシ #вайб #плачу #книги ♬ original sound - aeylq

Водночас деякі користувачі опублікували відгуки, в яких порівняли екранізацію та з книгою. За словами юзерів, їм не вистачило детального опису почуттів головної героїні у фільмі. Хоча дехто оцінив акторську гру Лайвлі та її емоційність.

@alinejro #покиньякщокохаєш #покиньякщокохаєшфільм #колінгувер #букток #буктокукраїнською #блейклайвли #itendswithus ♬ оригінальний звук - Алінейро thinks so
@zolotavskayaa #покиньякщокохаєш #itendswithus ♬ оригінальний звук - Anastasia Zolotavskaya
@innaa_sr #покиньякщокохаєш #фільм#кінотеатр #одеса #планетакіно ♬ Skinny Love - Birdy

Втім, українці продовжують ділитися атмосферою перегляду романтичної драми, надихаючи інших цитатами героїв.

@liiia212121 @Іра Дзядук @ #рек#рекомендації#покиньякщокохаєш#українськийтікток#фільм#кіно#мої#rek#fo#foryou#fyp#colleenhoover ♬ sonido original - BRAYAN DEL REY
@anastasia_rudko_#покиньякщокохаєш #фільм #рекомендації ♬ оригінальний звук - N
@kris.livres Ці погляди і ці слова так запали мені при перегляді фільму #покиньякщокохаєш #itendswithus #фільмиукраїнською #укрбукток ♬ my tears ricochet - Taylor Swift

Конфлікт між Лайвлі та Бальдоні

Користувачі почали активно обговорювати ймовірні конфлікти між акторами ще під час просування стрічки. Тоді Блейк з'являлася на червоних доріжках, тримаючи дистанцію від Джастіна, з яким зіграла головну роль. Натомість вона перебувала у компанії свого чоловіка Раяна Рейнольдса, який займається просуванням "Дедпул і Росомаха". До того ж Лайвлі не висловлюється про проблему домашнього насилля, висвітленій у стрічці, а лише рекламує свій бренд догляду за волоссям на інтерв'ю.

@blakelivelylove Our favorite couple at the “It Ends With Us” premiere in New York #blakelively #blakelivelyandryanreynolds #ryanreynolds #itendswithus ♬ lover - ౨ৎ
@etalkctv Blake Lively shares that Lorraine Schwartz rings are her “comfort blanket” and breaks down Lily Bloom’s unique fashion in ‘It Ends With Us.’ Watch our full interview with the cast of ‘It Ends With Us’ on our YT at the link in our bio. #BlakeLively #ItEndsWithUs #LorraineSchwartz #ColleenHoover #BookTok #interview #JustinBaldoni #fashion #fashiontok #fashiontiktok #rings ♬ original sound - etalk

Мережа має кілька теорій щодо розбіжностей між зірками. Відомо, що Бальдоні – режисер фільму, а Блейк – продюсерка кінокартини. Як виявилося, акторка залучила свого чоловіка до написання ключової сцени у стрічці, що довело великий вплив Рейнольдса та Лайвлі на створення "Покинь, якщо кохаєш".

Водночас фанати збентежені коментарями Блейк та Джастіна під час прем'єри їхнього фільму. Річ у тім, що режисер розповідав про важливість висвітлення теми домашнього насилля у кінематографі, тоді як продюсерка – замовчувала це і закликала звернути увагу на костюми, в яких були вбрані герої стрічки.

@lesliee.mg both actors did a great job in their roles. But the difference in their press tour spoke very loud about their views on the movies real issue. #itendswithus #iewupresstour ♬ take a moment to breathe. - normal the kid

Такі висловлювання Блейк здалися прихильникам недоречними, тому ті досі критикують акторку за постійну рекламу фільму свого чоловіка та власних брендів.