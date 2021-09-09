Фільм "Попелюшка" став найпопулярнішим мюзиклом на сервісі Amazon у 2021 році

Знаменита кінострічка "Попелюшка" всього за тиждень після прем'єри змогла добитись приголомшливих результатів – її переглянули більше одного мільйона глядачів. Мюзикл перевершив успіх минулорічного "Гамільтона" від Disney+.

Мюзикл "Попелюшка" з Камілою Кабелло в головній ролі дебютував на сервісі Amazon 3 вересня і з того часу підкорив мільйон глядачів. Позитивний відбиток на цьому залишив чотириденний вікенд у США, присвячений Дню праці (6 вересня). Зокрема фільм транслювали у 240 країнах.

Цікаво Що показали в трейлері нової "Попелюшки" з гендерно-нейтральною хрещеною феєю Біллі Портером

"Попелюшка показала найсильніші результати як найпопулярніший мюзикл 2021 року, поступившись тільки діснеївському "Гамільтону" у 2020 році, – заявили представники аналітичних даних Screen Engine.

Інші дані Samba TV стверджують, що стрічку могли переглянути насправді 3 мільйони глядачів.

Що відомо про фільм "Попелюшка"

Про відгуки кінокритиків на мюзикл "Попелюшка" читайте на Кіно 24

Ще до прем'єри стрічка викликала жваве обговорення у мережі через акторський акт та загалом ідею фільму. Головною героїнею стала кубино-американська співачка Каміла Каббело, а її коханим "принцем" – Ніколас Галіцин. Гендерно-нейтральною феєю-хрещеною виступив Біллі Портер. У фільмі також зіграла Ідіна Менцель (мачуха Попелюшки), Пірс Броснан (батько принца), Ліндон Огборн (батько Попелюшки) та інші.

Згідно з сюжетом казки, на основі якої знято фільм, режисер Кей Кеннон продемонстрував чуттєву історію кохання, як бідна сирота знайшла своє кохання у великому замку.

"Попелюшка" 2021: дивіться трейлер онлайн