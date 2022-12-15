З Ірмою Вітовською: завершили виробництво фільму про художника Казимира Малевича

Кінокомпанія 435 FILMS повідомила про завершення виробництва фільму режисерки Дар’ї Онищенко про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Що відомо про фільм та хто зіграв головну роль – читайте далі.

Стрічку створено у копродукції зі Швейцарією (Lehmann Sisters). Вперше відзняті матеріали презентували на Les Arcs Film Festival 2022 — другому за величиною кінофестивалі у Франції та одному з найбільших майданчиків в Європі для пошуку дистриб’юторів та сейлз-агентів — у секції Work in Progress. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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Що відомо про фільм "Малевич"

Ідея та розробка повнометражного художнього фільму про життя та творчість Казимира Малевича належить продюсерській компанії 435 FILMS. Засновниця та генеральна продюсерка Анна Паленчук виступила співсценаристкою стрічки, режисеркою та сценаристкою — Дар’я Онищенко.

Зйомки фільму мали завершитись у березні 2022 року, але були перенесені через повномасштабне вторгнення Росії. Влітку 2022 року режисерка і продюсерки фільму прийняли рішення завершити виробництво. Оператором проєкту виступив Олександр Рощин.

"Малевич — геніальний художник, усе своє життя я захоплювалася його творчістю. Одного разу, приблизно 6 років тому, я була в Стокгольмі, де в Музеї сучасного мистецтва побачила його картину: вона була підписана "Казимир Малевич — російський авангардний художник". Мене це обурило, адже у багатьох джерелах він досі значиться як російський художник-авангардист, попри те, що народився в Києві, писав і говорив українською мовою та провів дитинство, юнацькі роки та частину професійного життя в Україні", — згадує продюсерка та співсценаристка проєкту Анна Паленчук.

Я розказала про це Дар’ї й ми вирішили, що зробивши фільм про Малевича, зможемо розказати світу про його українське коріння. Це особливо актуально зараз, адже ми маємо повернути з Росії українську культурну спадщину та українські геніальні імена, очистивши їх вид імперського наративу, — доповнила вона.

Що відомо про Малевича Художник Казимир Малевич жив та творив в Радянському Союзі, влада якого знищувала всі прояви вільного мистецтва і воліла підпорядкувати авангард вимогам радянської пропаганди. Малевич — єдиний художник, який відкрито критикував та зображував тему Голодомору у своїх роботах, за що переслідувався радянською владою.

Образ кінематографічного Малевича формувався завдяки архівним матеріалам, документальним фотографіям, спогадам колег, учнів, друзів та родичів митця. Консультантом фільму та його креативним продюсером виступила виконавча директорка Українського Інституту та авторка декількох книг про Малевича Тетяна Філевська.

Віталій Ажнов у фільмі "Малевич" / Фото пресслужби

Акторський склад

Головні ролі у фільмі виконали:

актори театру та кіно Віталій Ажнов та Олександр Рудинський,

Заслужений артист України Олексій Горбунов,

Заслужені артистки України, володарки Національної премії Золота дзиґа Ірма Вітовська-Ванца та Марина Кошкіна.

Це надзвичайно високий рівень відповідальності. Я багато читав, багато дивився, також ми багато спілкувалися з мистецтвознавицею Тетяною Філевською та режисеркою. Для мене найскладнішим у цій роботі було втримати отой його "стрижень", силу волі, бо Малевич — екстранеординарна особистість з непростим характером,

— розповідає актор Віталій Ажнов, виконавець головної ролі у фільмі.

Віталій Ажнов у фільмі "Малевич" / Фото пресслужби

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Структура фільму

Цікавою родзинкою фільму є його структура. Він складається з чотирьох квадратів – чотирьох частин, кожна з яких розповідає про певний епізод з життя Казимира Малевича.

Творці картини наголошують, що стрічка не претендує на 100 % історичну вірогідність: "Це художній фільм, а не біографічна документалка. Цим фільмом ми відкрито хочемо відвоювати в Росії Казимира Малевича, повернути художнику його українсько-польську біографію".

За задумом режисерки, "Малевич" не має на меті розповісти повну біографію художника. Події фільму розгортаються на етапі розквіту творчості Казимира Малевича й охоплюють ті періоди з життя митця, які є особливо актуальними в контексті російсько-української війни. Так, особливу увагу приділили відтворенню його картини періоду Голодомору в зруйнованих російською армією селах Київщини.

Анна Паленчук та Дар’я Онищенко / Фото пресслужби