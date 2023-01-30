Фільм про Мадонну скасували: артистка перейшла межу відвертими та дивакуватими образами

Розмови про виробництва документальної стрічки велися ще з 2020 року. Проте зйомки так і розпочалися. Компанія Universal Pictures відмовилася від фільмування через провокативні, дивакуваті та відверті образи Мадонни у соцмережах.

Біографічний фільм про Мадонну закрили після того, як керівники студії Universal Pictures були спантеличені її "цирковими витівками" у соціальних мережах. Про це повідомив інсайдер із Голлівуду, повідомляє видання The Sun.

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Universal Pictures скасувала фільм про Мадонну через відверті образи у соцмережах

На честь 40-річчя своєї кар’єри 64-річна Мадонна підготувала для прихильників грандіозну появу на італійській обкладинці видання Vanity Fair в провокативному образі Діви Марії. З нагоди цієї ювілейної дати зірка влаштовує великий тур з її легендарними хітами, який офіційно розпочнеться 15 липня 2023 року у Ванкувері, що в Канаді.

Там шанувальники мали б побачити документальну стрічку про її життя, проте її не буде. Провокативна фотосесія для глянцю не лише образила почуття вірян, а я стала останньою краплею у довірі з компанією Universal Pictures.

Крім цього, як повідомив інсайдер, зірка прагнула отримати "повний контроль" над зйомками, що стало серйозною перешкодою для проєкту.

Мадонна зробила тільки гірше, поводячи себе дивно у соцмережах під час усього цього процесу. Вона підписала контракт на знімання цього фільму, і це мало стати для неї сигналом до того, щоб припинити циркові витівки, перестати ганятися за лайками, а просто зупинитися та привести фільм до ладу,

– сказав інсайдер.

"Її кумедні дописи в інстаграмі завжди є приманкою для її відданих фанатів, але вони не зіграли хорошої ролі на Universal. Боси студії стежили за тим, що Мадонна викладала протягом цих місяців, коли вона мала писати, і були здивовані", – продовжив він.

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Нагадаємо, 2021 року про Мадонну вийшов біографічний фільм Madame X. Одним з його авторів став українець Саша Кісюга. Основою документального фільму було світове турне Мадонни Madame X, який зірка влаштувала на честь однойменного студійного альбому.