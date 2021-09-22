Фільм про рідкісних тварин Карпат "Май далеко – май добре" вийде в прокат у жовтні

Документальний фільм "Май далеко – май добре", що є повнометражним дебютом для режисерки Ганни Ярошевич, виходить у прокат з 7 жовтня. Про сюжет картини та нагороди стрічки – читайте на Kino 24.

Про що розповідає картина

У центрі історії – рідкісні тварини Карпат – водяних буйволів, та німецький активіст, що займається їх розведенням. Мальовничі пейзажі Карпат є окремою прикрасою фільму. Про це повідомляє пресслужба фільму.

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Молодий німець Мішель, захоплений природою України, переїжджає до Карпат. У горах він розводить водяних буйволів, що опинилися на межі зникнення. Хлопець мріє присвячувати весь час улюбленій справі, але змушений регулярно повертатися до Німеччини, де працює в сімейному бізнесі й зустрічається з дівчиною Вєрою. Без належного догляду буйволи починають хворіти. До того ж Мішеля спіткають негаразди в особистому житті: Вєра не впевнена, що зможе виховати двох маленьких дітей у віддаленому карпатському селі.

"Май далеко – май добре" 2021: дивіться трейлер

Розклад прем’єр та сеансів у містах України

Львів – 4 жовтня;

Ужгород – 5 жовтня;

Київ – 6 жовтня.

6 жовтня о 19:20 годині відбудеться допрем’єрний показ у Києві в кінотеатрі "Жовтень" за участі знімальної групи стрічки.

Знімальна група

Режисерка – Ганна Ярошевич;

Оператор – Сергій Кірєєв;

Продюсери – Альона Качкан, Олена Яковицька, Олексій Москаленко;

Виробництво – TABOR Production, Mental Drive.

Фестивалі та нагороди

Навесні картина отримала приз Андрія Матросова від організаторів Фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA;

Офлайн-прем’єра фільму відбулася на 50-му ювілейному КМКФ "Молодість" у межах спеціальної програми "Це справжнє життя" від Docudays UA;

Стрічка мала міжнародну прем’єру в Італії на фестивалі Cervino Cinemountain;

Триває участь у закордонних фестивалях (Makedox у Македонії, Beldocs у Сербії, фестивалях CinEast, New Renaissance Festival London тощо);

Фільм бере участь у Національному конкурсі кінофестивалю Kharkiv MeetDocs і конкурсі документальних фільмів фестивалю операторського мистецтва "Кіноко";

Є фільмом-відкриттям ​​Карпатського гірського міжнародного кінофестивалю (CMIFF);

Також у 2020 році фільм отримав підтримку Українського інституту на міжнародну промоцію в межах програми PROmotion.

Кадри з фільму "Май далеко – май добре" / фото пресслужби фільму