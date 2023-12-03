Дивіться всією сім'єю: новий різдвяний фільм, який вийшов на Netflix

На вулиці справжня зима, домівки наповнює передчуття свят, що наближаються. Одним з найулюбленіших занять у цей період є перегляд атмосферних фільмів.

Цього року Netflix потішив кіноманів новим різдвяним фільмом, який точно сподобається всій сім'ї. Якщо ви досі не знаєте, що подивитися сьогодні ввечері, то ця стрічка саме для вас.

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На Netflix вийшов фільм "Найкраще. Різдво. У житті!"

Ця різдвяна комедія вже полонила серця українців та увійшла до рейтингу найпопулярніших.

За сюжетом, красива та успішна Джекі кожного року на Різдво надсилає близьким людям листи, у яких розповідає про захоплення та досягнення своєї родини за рік, що минає. Серед тих, хто отримує ці особливі листи, є й подруга та однокурсниця Джекі – Шарлотта. Однак її життя кардинально відрізняється від того, що переживає подруга – Шарлотта повністю позбавлена любові та підтримки.

Одного сніжного дня Шарлотта потрапляє в гості до Джекі. Вона заздрить подрузі та придумує підступний план, з допомогою якого хоче викрити її на брехні та фальші. Однак неочікувано все виходить з-під контролю і Різдво опиняється під загрозою.

"Найкраще. Різдво. У житті!": дивіться онлайн трейлер фільму

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

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