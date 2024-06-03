Комедія за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" доступна онлайн: де дивитись

3 червня 2024, 17:04
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Джерело:

ДержКіно України

1 червня став доступний для перегляду онлайн український фільм "Я, "Побєда" і Берлін". Стрічку зняла режисерка Ольга Ряшина за однойменною книгою Андрія Кузьменка.

Фільм можна переглянути онлайн на платформі MEGOGO. Вартість доступу до фільму залежить від якості відео і варіюється від 119 грн до 149 грн.

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"Я, Побєда і Берлін" доступний онлайн: про що стрічка

На початку 1990-х років молодий музикант на прізвисько Кузьма купує старий автомобіль "Побєда". Він вирішує вирушити на цій машині до Берліна з амбітною метою обміняти її на шестисотий "Мерседес".

"Я, Побєда і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

В дорогу Кузьма вирушає разом зі своїм другом, який планує продати в Німеччині старі радянські манекени. По прибуттю до Берліна, Кузьма знайомиться з місцевим рок-музикантом, який надихає його вперше виступити на великій сцені.

Весь шлях до німецької столиці наповнений цілою низкою кумедних пригод, які додають подорожі ще більше яскравих моментів.

Музика у фільмі

У стрічці ви почуєте улюблені хіти Скрябіна. Серед них:

  • Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти",
  • Monatik – "Старі фотографії",
  • "Без обмежень" – "Мовчати",
  • Alina Pash – "Чекаю ночі",
  • Dzidzio – "То моє море",
  • "Антитіла" – "Чорнобиль форева",
  • Adam – "Говорили й курили",
  • "ТНМК" – "Кольорова".

Дивіться стрічку про улюбленого виконавця мільйонів та надихніться історією з життя невгамовного Кузьми.

Автор: Ольга Паньків