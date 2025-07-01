Відбулась прем'єра першого трейлеру фільму "Проєкт "Аве Марія" з популярним Раяном Гослінгом

Вийшов перший трейлер науково-фантастичного фільму "Проєкт "Аве Марія". У стрічці головну роль виконав популярний Раян Гослінг.

Він відомий глядачеві завдяки фільмам "Ла-Ла Ленд", "Барбі" та багатьом іншим. У матеріалі Кіно 24 покажемо трейлер та розповімо більше про сюжет стрічки.

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Вийшов трейлер фільму "Проєкт "Аве Марія""

Фільм заснований на однойменному романі американського письменника Енді Вейра. Дія стрічки відбувається в недалекому майбутньому, в період, коли людство уже стоїть на порозі глобального знищення.

Для того, аби уникнути катастрофи, команда науковців та інженерів працює над амбітним проєктом під назвою "Аве Марія". Це інноваційна ініціатива, яка створена для того, аби врятувати нашу планету.

"Проєкт "Аве Марія"": дивіться онлайн трейлер фільму

В один момент астронавт Райленд Ґрейс прокидається на борту космічного корабля і зовсім не може пригадати, хто він є і яку місію виконує. Він поступово відновлює свою пам'ять та усвідомлює, що залишився єдиним, хто вижив у експедиції, яку відправляли до далекої зоряної системи.

Тепер Ґрейсу належить покладатися на свої наукові знання, нестандартне мислення і бажання вижити. Але, можливо, ця боротьба буде не такою вже і самотньою, як здавалось на початку.

Прем'єра фільму запланована на 20 березня 2026 року.

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