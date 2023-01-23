Фільм Шона Пенна про війну в Україні та Зеленського покажуть на Берлінале-2023

Світова прем’єра документальної стрічки Шона Пенна про повномасштабне вторгнення росіян в Україну та Володимира Зеленського відбудеться на 73-й щорічному Берлінському кінофестивалі. Подія триватиме з 16 по 26 лютого 2023 року.

Стрічка "Суперсила" документує Україну та президента Зеленського на початку російського вторгнення. Фільм покажуть у межах позаконкурсної програми.

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Фільм Пенна під назвою "Суперсила" покажуть на Берлінале-2023

Представляючи фільм, художній керівник із Берліна Карло Чатріан сказав: "Це документальний фільм, знятий за дуже складних обставин, але це також фільм, який розповідає про роль мистецтва та художників у скрутні часи".

Чатріан додав, що у фільмі використано кадри Пенна в Україні у листопаді 2021 року, зйомок із Зеленським, а також кадри з Києва в той момент, коли розпочалося вторгнення Росії.



Шон Пенн та Володимир Зеленський у фільмі / Фото Deadline

"Суперсилу" буде показано у межах спеціального гала-концерту Берлінале. Показ стане однією з головних подій у Берліні, яка цього року припадає на річницю російського вторгнення. На фестивалі відбудеться низка заходів, присвячених ювілею та на знак підтримки українських кінематографістів. Ці заходи включають спеціальну панель на Європейському кіноринку у Берліні, присвячену варіантам фінансування українського аудіовізуального контенту. EFM також вручає безплатні ринкові та фестивальні акредитації українським кінематографістам. На фестиваль приїде близько 50 професіоналів української індустрії.

Фестиваль також покаже 9 українських фільмів, зокрема новий фільм Віталія Манського та Євгена Титаренка "Східний фронт".

Берлінале є кінофестивалем класу А, одним з найстаріших і найбільших кінофестивалів у світі. Щорічно до програми входить близько 400 фільмів, а покази відвідує понад 200 тисяч глядачів та численні зірки.

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Нагадаємо, коли Росія вдерлася в Україну 24 лютого, Шон Пенн знімав документальний фільм про нашу боротьбу. Пізніше заснував благодійну організацію, аби допомагати переселенцям, а також відвідав Ірпінь та Бучу, щоби розповісти світові про Україну.

У листопаді 2022 року Пенн навідався в Україну і привіз Зеленському свого Оскара. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни як символ віри в перемогу нашої країни. Володимир Зеленський натомість вручив Шону Пенну орден "За заслуги" III ступеня, яким актора було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.