Поки одні українці лише починають складати списки подарунків і морально готуються до родинних застіль, інші вже вирішили, під що танцюватиме вся країна на Різдво. POSITIFF і Lida Lee вперше об'єдналися в дует, записали святкову пісню та навіть встигли засвітитися в кіно. Схоже, різдвяного настрою цього року буде з надлишком.

Як повідомляє 24 Канал, артисти презентували спільний трек "Різдвяно гуляй", який став офіційним саундтреком до української сімейної комедії "Скажене Різдво". Разом із піснею вийшов кліп, у якому з'явилися актори популярної франшизи.

POSITIFF і Lida Lee вперше записали спільну пісню

Для Lida Lee це дебют у кіновсесвіті "Скаженого весілля", а от POSITIFF тут уже майже свій. Раніше співак з'являвся в усіх трьох частинах комедійної франшизи та серіалі "Скажені сусіди", де встиг побувати і хористом, і отцем Кіндратієм.

"Різдвяно гуляй" слухати онлайн

Цього разу артисти не обмежилися музикою та зіграли епізодичні ролі в новому фільмі.

За словами POSITIFF, співпраця з Lida Lee виявилася особливо приємною, адже вони давно товаришують, але лише зараз уперше об'єдналися у творчості.

Ми давно товаришуємо, але тепер нарешті об'єдналися і в творчості. Мені подобається, коли пісні народжуються зі справжніх емоцій, – поділився співак.

Lida Lee також зізналася, що робота над дуетом минула легко та весело. Артистка сподівається, що їхня композиція стане постійним гостем українських різдвяних застіль.

Про що комедія "Скажене Різдво"

Через п'ять років родина Середюків знову збирається разом – цього разу на Різдво в Яблунівці. Щоправда, звичайне запрошення на сімейну вечерю, очевидно, здалося голові родини надто банальним. Тому Середюк вирішує вдатися до перевіреного методу сімейної дипломатії – маніпуляцій.

Він повідомляє дітям, що важко хворий і це може бути його останнє Різдво. Звісно, така "невеличка" брехня запускає цілу низку комедійних пригод, непорозумінь і родинного хаосу.

Прем'єра "Скаженого Різдва" відбудеться 26 листопада 2026 року в українських кінотеатрах.

Раніше вже TARABAROVA представила пісню до "S Миколай та загублений лист".