Як повідомляє The Hollywood Reporter, до акторського складу "Секрет служниці" приєдналася Бріттані Сноу, яку глядачі добре знають за серіалом "Дружини на полюванні".

Вона зіграє героїню на ім'я Мерібет, але подробиці ролі продюсери поки що тримають у секреті. Мабуть, щоб не зіпсувати задоволення від чергового сюжетного перевороту.



Бріттані Сноу / Фото Paris Mumpower/Courtesy of Subject



Компанію Сноу складуть Сідні Свіні, яка повернеться до ролі Міллі Келловей, а також Кірстен Данст, Пол Ентоні Келлі та Мікеле Морроне, який знову зіграє Енцо. Режисером продовження вкотре стане Пол Фіг.

Сюжет фільму "Секрет служниці"

Новий фільм знову екранізує роман Фріди Макфадден. Цього разу Міллі влаштовується покоївкою до ще однієї заможної родини. Дуже швидко вона починає підозрювати, що в розкішному пентхаусі відбувається щось дуже дивне, особливо після того, як їй забороняють бачитися з господинею будинку. Якщо коротко, усе виглядає так, ніби нова робота знову обіцяє більше проблем, ніж зарплати.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Коли прем’єра фільму "Секрет служниці"

Зйомки стартують уже цього року, а прем'єру "Секрет служниці" запланували на 17 грудня 2027 року. У Lionsgate вже натякають, що це далеко не остання екранізація книжок Макфадден. Схоже, у "Служниці" є всі шанси перетворитися на ще одну довгограючу кінофраншизу.

До речі, хвиля екранізацій популярних романів лише набирає обертів. Зараз у Торонто тривають зйомки фільму "Під скляним ковпаком" за культовим романом Сильвії Плат, де головну роль виконує співачка Біллі Айліш. Для неї це стане дебютом у великому кіно.



