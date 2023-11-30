Фільм "Суперсила" Шона Пенна про російсько-українську війну тепер доступний в Україні

Доступ до документального фільму "Суперсила", створеного режисером і лауреатом Оскара Шоном Пенном, тепер можливий в Україні через кіноплатформу та телебачення від Київстар ТБ.

Стрічку можна подивитись українською мовою, а такою мовою оригіналу – англійською. Що відомо про документальний фільм Шона Пенна та де його можна переглянути, читайте в матеріалі.

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"Суперсила" Шона Пенна: про що фільм

Документальний фільм "Суперсила" розповідає про вторгнення Росії в Україну та події, що відбувались далі, вражаючи глядача надзвичайною сміливістю українського народу. Прем'єра стрічки відбулася у лютому 2023 року на кінофестивалі Берлінале. Українські глядачі мали можливість переглянути фільм у телемарафоні "Єдині новини" 18 вересня. А тепер "Суперсилу" можна переглядати на Київстар ТБ.

Історія створення стрічки "Суперсила"

Знімання фільму розпочалися ще до повномасштабного вторгнення, у листопаді 2021 року. У планах Шона Пенна та Кауфмана було відобразити у фільмі феномен трансформації Володимира Зеленського від популярного комедійного актора до політика. Однак 24 лютого 2022 року американські кінематографісти раптово зіткнулися з кардинальними змінами в основному сюжеті фільму. Режисери зрозуміли, що основний мотив історії, над якою вони працювали, має бути трохи іншим.

Пенн поспілкувався з абсолютно різними людьми, серед них: міністри, журналісти, політологи, військовослужбовці, ветерани російського вторгнення в Крим у 2014 році, вдова чоловіка, який загинув на Євромайдані, а також діти, вчителі, люди, які втратили домівки, музиканти та політики. Режисер поговорив навіть з тими, хто лише проходить військову підготовку.

Через діалоги з ними Шон Пенн розкриває перед світовою аудиторією весь цинізм та жорстокість Росії й ті злочини, які вона чинить проти мирного населення.

Суперсила України полягає в силі її лідера, її народу та, зрештою, її серця,

– зазначили кінокритики після перегляду фільму.

Переглянути документальний фільм "Суперсила" можна тут.