Netflix покаже український фільм "Сусідка" з Ксенією Мішиною: коли прем'єра

Українська стрічка "Сусідка" зовсім скоро вийде на платформі Netflix. Це романтична комедія, де головні ролі виконують Ксенія Мішина та Артемій Єгоров.

Стрічка "Сусідка" – це легка романтична комедія, у якій багато гумору та зворушливих моментів. Сценарій до фільму написала українська письменниця Ірена Карпа.

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"Сусідка" вийде на Netflix

Українська романтична комедія "Сусідка" компанії F Films за підтримки Держкіно вийде на платформі Netflix. Прем'єра фільму зовсім скоро – 12 липня.

Трейлер фільму "Сусідка": дивіться відео онлайн

Про що фільм "Сусідка"

Кінокартина розповідає історію двох різних персонажів – затятий холостяк, що готовий на все заради пригод, та відповідальна вчителька музики, яка самостійно виховує двох непосидючих дітей. Герої дотримуються своїх цінностей до однієї події, що може змінити їхні життя.

У головних ролях – Ксенія Мішина та Артемій Єгоров. Не обійшлося й без зіркових персон – у кадрі з'являється Дмитро Гордон.

У стрічці звучить музика українських артистів – Kalush, Skofka, NK, Артема Пивоварова, Світлани Тарабарової, ВВ та Віктора Павліка. Саундтрек до фільму створив Монатік разом з Roxolana – це пісня "Інь Янь".

Зауважимо, Netflix ще з минулого року активно показує українські фільми. На платформі можна знайти такі стрічки: