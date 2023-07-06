Netflix покаже український фільм "Сусідка" з Ксенією Мішиною: коли прем'єра
Українська стрічка "Сусідка" зовсім скоро вийде на платформі Netflix. Це романтична комедія, де головні ролі виконують Ксенія Мішина та Артемій Єгоров.
Стрічка "Сусідка" – це легка романтична комедія, у якій багато гумору та зворушливих моментів. Сценарій до фільму написала українська письменниця Ірена Карпа.
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"Сусідка" вийде на Netflix
Українська романтична комедія "Сусідка" компанії F Films за підтримки Держкіно вийде на платформі Netflix. Прем'єра фільму зовсім скоро – 12 липня.
Трейлер фільму "Сусідка": дивіться відео онлайн
Про що фільм "Сусідка"
Кінокартина розповідає історію двох різних персонажів – затятий холостяк, що готовий на все заради пригод, та відповідальна вчителька музики, яка самостійно виховує двох непосидючих дітей. Герої дотримуються своїх цінностей до однієї події, що може змінити їхні життя.
У головних ролях – Ксенія Мішина та Артемій Єгоров. Не обійшлося й без зіркових персон – у кадрі з'являється Дмитро Гордон.
У стрічці звучить музика українських артистів – Kalush, Skofka, NK, Артема Пивоварова, Світлани Тарабарової, ВВ та Віктора Павліка. Саундтрек до фільму створив Монатік разом з Roxolana – це пісня "Інь Янь".
Зауважимо, Netflix ще з минулого року активно показує українські фільми. На платформі можна знайти такі стрічки:
- "Мої думки тихі";
- "Я працюю на цвинтарі";
- "Віддана";
- "Носоріг";
- "Слуга народу";
- "Скажене весілля";
- "Поводир";
- "Люксембург, Люксембург",
- "Спіймати Кайдаша",
- "Памфір" та багато інших.