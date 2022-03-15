Фільм Тома Круза "Топ Ґан: Маверік" поїде у Канни: чи буде прем'єра у Росії

Найочікуваніший бойовик 2022 року з голлівудською зіркою Томом Крузом "Топ Ґан: Маверік" поїде на Каннський міжнародний кінофестиваль перед прем'єрою на широких екранах. Чи буде прем'єра у Росії, – читайте на Кіно 24.

Як повідомляє джерело, гучний сиквел студії Paramount та Skydance у головній ролі з Томом Крузом буде показаний у Каннах напередодні прем'єри у День пам'яті, тобто до 30 травня 2022 року. Офіційна прем'єра у світових кінотеатрах запланована на 27 травня 2022 року.

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Paramount відмовилася від коментарів, але чутки про те, що фільм з'явиться на набережній Круазетт, наростають. Цього року культовий фестиваль у Каннах відбувається з 17 до 28 травня.

Проте Канни не стануть світовою прем'єрою фільму "Найкращий стрілець: Маверік". Цей захід давно планувалося провести у Сан-Дієго, де знімався перший фільм.

Чи побачать новий фільм Тома Круза у росії

Ні. Адже 1 березня 2022 року кінокомпанія Paramount зробила офіційну заяву про підтримку та співчуття усіх, хто постраждав у війні Росії проти України. Детальніше на Кіно 24. Плюс до всього, у Канни цього року не запрошені офіційні російські делегати. Хоч, зважаючи на висловлену підтримку митцям, які виступили проти путінської політики агресії, є думка, що вони можуть бути запрошеними не офіційно.

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