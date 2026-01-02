Високорейтинговий пригодницький детектив, який варто подивитися ввечері
- Фільм "Треш", знятий за романом Енді Малліґана, отримав рейтинг 7,1 на IMDb і розповідає про трьох підлітків, які виявляють корупційну схему у Латинській Америці.
- Режисером фільму є Стівен Долдрі, а зйомки проходили в реальних нетрях Ріо-де-Жанейро.
Фільм "Треш" має всі шанси сподобатись навійть найприскіпливішому глядачу. Пропонуємо дізнатись трішки інформації про стрічку перед тим, як приступити до перегляду.
Кінофільм вийшов у 2014 році й отримав доволі солідний рейтинг на IMDb – 7,1, пише 24 Канал.
Цікаво Новий серіал для тих, хто любить небанальні сюжети
Фільм "Треш" – що про нього відомо?
Режисер:
- Стівен Долдрі – відомий за фільмами "Читець", "Години", "Біллі Елліот" та інші.
Головні актори:
- Ріксон Тевес – Рафаель;
- Едуардо Луїс – Гардо;
- Габріель Вайнштейн – Рат;
- Руні Мара – сестра Олівія (волонтерка);
- Мартін Шин – отець Джуард;
- Вагнер Моура – корумпований поліціянт.
Тривалість фільму: 114 хвилин (1 година 54 хвилини).
Жанр: пригодницька драма, кримінальний трилер.
Країни виробництва: Великобританія, Бразилія, Німеччина.
Історії успіху з улюблених стрічок часто здаються неможливими у реальному житті. Відчути перемогу на смак може допомогти Slots City. Це ліцензійне казино онлайн, яке має широкий ігровий асортимент, зручний інтерфейс та систему бонусів, яка нікого не залишить байдужим.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua
Сюжет фільму
Події фільму розгортаються в одній з бідних країн Латинської Америки, де тисячі людей виживають, працюючи на гігантському міському сміттєзвалищі. Троє підлітків – Рафаель, Гардо і Рат – щодня шукають серед відходів речі, які можна продати, щоб прогодувати себе.
Одного дня Рафаель знаходить загадкову сумку, в якій виявляються гроші, ключ і важливі документи. Хлопці швидко розуміють, що ця знахідка пов'язана з небезпечною таємницею, яка може викрити масштабну корупційну схему за участю поліції та чиновників.
За дітьми починається справжнє полювання. Корумповані правоохоронці намагаються будь-що повернути докази, не зупиняючись перед погрозами й насильством. Попри страх і злидні, хлопці вирішують не відступати. Вони отримують несподівану допомогу від двох іноземних місіонерів – священника і волонтерки, які вірять у справедливість і підтримують дітей у боротьбі проти системи.
"Треш": дивіться онлайн трейлер фільму
Цікаві факти про фільм "Треш"
- Фільм знятий за мотивами роману "Trash" британського письменника Енді Малліґана.
- Зйомки проходили в Ріо-де-Жанейро, у реальних нетрях.
- Основні дитячі ролі виконали непрофесійні актори, багато з яких самі виросли в бідних районах.