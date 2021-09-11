Фільм "Цензорка" українського сценариста здобув нагороду на 78-му Венеційському кінофестивалі

Фільм "Цензорка" (107 mothers) словацького режисера Петера Керекеша, який був створений у співпраці з Україною отримав на 78-му Венеційському кінофестивалі приз за найкращий сценарій. Сценарій фільму написав Іван Остроховський. Про що розповідає картина – читайте на Кіно 24.

Ввечері 11 вересня 2021 року на італійському острові Лідо відбулась урочиста церемонія закриття 78-го Венеційського кінофестивалю. Серед лауреатів фестивалю у програмі "Горизонти" опинилась картина, яка була створена у копродукції з Україною та словацьким режисером Петером Керекешем.

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В конкурсній програмі "Горизонти" був представлений ще один український фільм – Олега Сенцова "Носоріг" про важкі та непрості 90-ті.

"Цензорка" отримала приз за найкращий сценарій

Сюжет фільму розповідає історію про жінку на ім'я Люба, котра перебуває на ув'язненні в одеській тюрмі за вбивство свого зрадливого чоловіка. У Люби є маленький син. За правилами та законом Люба може перебувати із своїм сином поруч до того часу, як йому виповниться 3 роки. Після цього кожна ув'язнена мама повинна обрати дитячий будинок для своєї дитини. Люба готується до цього моменту всією душею і бажає, щоб він якомога довше не здійснився. Вона бачить, як жінки кожного дня прощаються зі своїми дітьми. І кожну розлуку переживає як свою власну.

"Цензорка" 2021: дивіться трейлер фільму

До речі, фільм знятий російською мовою. Цікаво, що у картині задіяні непрофесійні актори у низці головних ролей.

На урочистому врученні премії Венеційського фестивалю нагороду отримали режисер Петер Керекеш та сценарист картини Іван Остроховський.



Іван Остроховський та Петер Керекеш на Венеційському кінофестивалі 2021 / Фото з інстаграму фестивалю