Фільм "Цензорка", знятий спільно з Україною, поїде на Оскар від Словаччини

Словаччина висунула на премію Оскар в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" фільм "Цензорка" словацького режисера Петера Керекеша. Продюсерами картини стали Денис Іванов. та Arthouse Traffic. На українські екрани фільм вийде у 2022 році.

Стрічка розповідає історію молодої жінки Лесі, яка щойно народила первістка і яка відбуває покарання в одній з одеських виправних установ за вбивство свого зрадливого чоловіка.

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За правилами та законом Леся може перебувати зі своїм сином поруч до того часу, як йому виповниться 3 роки. Після цього кожна ув'язнена мама повинна обрати дитячий будинок для своєї дитини. Жінка готується до цього моменту всією душею і бажає, щоб він якомога довше не здійснився. Вона бачить, як жінки кожного дня прощаються зі своїми дітьми. І кожну розлуку переживає як свою власну.

Нагадаємо, у 2021 році картина отримала на 78-му Венеційському кінофестивалі приз за найкращий сценарій. Сценарій фільму написав Іван Остроховський.

"Цензорка" 2021: дивіться трейлер фільму