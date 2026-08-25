Через 23 роки: Кейт Гадсон і Меттью Макконагі можуть знятись у культовій комедії

"Як позбутися хлопця за 10 днів" може отримати продовження – і, схоже, Голлівуд вирішив перевірити, чи здатні Бен та Енді знову довести одне одного до сказу.

За інформацією justjared, у Paramount працюють над продовженням романтичної комедії 2003 року. Ба більше – творці хочуть повернути Кейт Гадсон і Меттью Макконагі до їхніх культових ролей Енді Андерсон та Бенджаміна Баррі.



"Як позбутись хлопця за 10 днів" повретається / Фото imdb



Поки що це лише рання стадія розробки. Для фільму навіть шукають сценариста, тому що саме робитимуть герої через стільки років, наразі залишається великою голлівудською таємницею.

Є ще одна цікава деталь: за даними видання, Кейт Гадсон може виступити продюсеркою нового фільму.

Тобто тепер Енді не просто повертається в історію, а потенційно може ще й контролювати її за лаштунками. Кар’єрний розвиток персонажа, якого ми заслужили.

А от чи погодиться Меттью Макконагі знову стати Беном – поки невідомо. Утім, джерела пишуть, що студія розраховує на повернення обох акторів.

Чи буде продовження таким самим?

Ось тут головне питання. Оригінальний фільм розповідав про рекламного менеджера Бена, який укладає парі, що зможе змусити жінку закохатися в нього за десять днів. Паралельно журналістка Енді отримує власне завдання – написати матеріал про те, як позбутися чоловіка за десять днів.

І так, ви вже здогадалися: вони зустрічаються. Далі починається романтична комедія з маніпуляціями, ревнощами, рожевим фонтаном, кімнатними рослинами та тією самою сукнею, яку досі пам’ятають шанувальники жанру.

Але тепер минуло понад два десятиліття. І якщо герої справді повернуться, дуже хочеться побачити, як вони вижили після своїх десяти днів експерименту.

Кейт Гадсон уже говорила про сиквел

Ідея продовження виникала не вперше. Ще раніше Гадсон говорила, що готова повернутися до цієї історії, але за однієї умови: має бути хороший сценарій і бажання зніматися разом із Макконагі.

Усе залежатиме від сценарію і від того, чи сподобається він нам із Меттью, – говорила акторка.

Поки що офіційної дати прем’єри немає, сценарист також не знайдений.

Тож Бен і Енді ще не повернулися – вони поки лише збираються повернутися.

Раніше Меттью Макконагі розповів про те, який фільм йому досі приносить гроші.