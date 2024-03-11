"Оскар" фільму "20 днів у Маріуполі": як відреагував Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський відреагував на те, що документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар". Президент заявив, що це кіно показує правду про російський тероризм.
Президент опублікував одні з найважчих світлин того періоду, зроблені Євгеном Малолєткою, та написав, що "20 днів у Маріуполі" показує правду про російський тероризм.
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Що сказав Зеленський про "20 днів у Маріуполі"
Володимир Зеленський подякував команді, яка працювала над фільмом та здобула "Оскар". Він пояснив, що нагорода дає змогу голосно сказати про російську війну проти України.
Ми пам'ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам'ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Пам'ятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та "Азовсталі", яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам'ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста,
– сказав президент.
Він подякував усім журналістам у світі, які розуміють важливість висвітлення правди про війну та розповідають її. Також Зеленський висловив подяку всім, хто поширює правду про війну, хоробрість та біль українців.
"Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя", – підсумував Зеленський.
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Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар"
- Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм". Це перша статуетка в історії незалежної України.
- Фільм створили український журналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.
- Вони приїхали в Маріуполь 24 лютого 2022 року і залишились в оточеному місті тоді, коли російська армія безжально бомбардувала місто та фактично знищувала його з обличчя землі разом з людьми, які в ньому залишались.
- Творці фільму виявились єдиними журналістами, які тоді перебували у місті та документували все, що там відбувалось.
- 15 березня 2022 року вони зуміли виїхати у складі колони після відкриття гуманітарного коридору. Творці фільму зуміли вивезти орієнтовно 30 годин відео.
- Отримуючи "Оскар", Мстислав Чернов сказав, що він би хотів, щоб цього фільму не було, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста: "Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників-українців, звільнила всіх українських військових і цивільних, які в полоні".