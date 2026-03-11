Не пропустіть: над цим фільмом працювали понад 15 років

Минулого року у світові прокати вийшов корейський трилер "Жодного вибору". Фільм став одним із найочікуваніших проектів режисера Пак Чхан Ука, адже над ним він працював майже два десятиліття.

24 Канал розповість не тільки про сюжет стрічки, а й цікаві факти, які можуть здивувати.

Що відомо про фільм "Жодного вибору"?

Рік виходу: 2025

Країна: Південна Корея

Жанр: трилер, кримінальна драма, чорна комедія

Тривалість: близько 2 години й 19 хвилин

Рейтинг IMDb: 7,6

Бюджет: приблизно 12,2 мільйона доларів

Світові касові збори: понад 37 мільйонів доларів

Акторський склад:

Лі Бонь Хон;

Сон Є Джин;

Пак Хі Сун;

Лі Сон Мін;

Йом Хє Ран.

Особливу увагу критики звернули на гру Лі Бонь Хона – зірки серіалу "Гра в кальмара". Його роль у цьому фільмі називають однією з найсильніших у кар'єрі.

Лі Бонь Хон / Кадр із фільму

Сюжет фільму

Фільм є вільною екранізацією роману "Сокира" американського письменника Дональда Вестлейка.

У центрі історії – Ман Су, звичайний чоловік середнього віку, який понад двадцять років пропрацював у паперовій компанії. Одного дня він потрапив під скорочення й залишився без доходу й статусу.

Під час пошуку нового місця праці Ман Су розуміє, що його досвід нікому не потрібен, і з часом відчай переростає у нав'язливу ідею. Головний герой вирішує, якщо він не може отримати бажану посаду, то усуватиме всіх потенційних конкурентів. Так починається історія, де звичайна людина поступово перетворюється на холоднокровного злочинця.

Чому над фільмом працювали понад 15 років?

Ідея фільму зародилась у режисера ще понад 17 років тому. Спочатку Пхак Чхан Ук планував зняти американську версію фільму, однак довгий час не вдавалось знайти фінансування і продюсерів у Голлівуді.

Режисер продовжував працювати над сценарієм паралельно з іншими проєктами. У результаті він вирішив зняти корейську версію історії. Згодом Пхак Чхан Ук зізнавався, що радий, що фільм не був створений у Голлівуді, адже це дозволило зробити історію більш авторською і сміливою.

