Її обожнюють по всьому світу: 3 шикарні фільми з Анджеліною Джолі, які ви маєте побачити

Анджеліна Джолі — одна з найуспішніших американських акторок. Вона є володаркою двох премій Оскар та трьох "Золотих глобусів". У її доробку — чимало яскравих і успішних стрічок.

Тож якщо ви не знаєте, який фільм обрати для перегляду, стрічки з Анджеліною Джолі – чудовий варіант. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали три високорейтингові фільми з найцікавішими сюжетами.

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"Містер і місіс Сміт"

Легендарна стрічка, прем'єра якої відбулася у 2005 році, розповідає про двох елітних найманців, які є подружжям. Але, що цікаво, тепер вони отримали завдання знищити одне одного.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі виконали ролі містера та місіс Сміт. За сюжетом Джон і Джейн Сміт одружені не так давно, але вже втомилися від свого шлюбу. Здавалося б, вони знають одне про одного все, та кожен з них має свою таємницю. Обоє насправді – наймані вбивці, що виконують небезпечні місії. І в один момент їм наказують знищити одне одного.

"Містер і місіс Сміт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Викрасти за 60 секунд"

За сюжетом цієї високорейтингової стрічки, харизматичного викрадача авто змушують зробити складний вибір. Усе просто: або смерть рідної людини, або повернутися до кримінального ремесла та поцупити 50 елітних машин за три дні.

Його роздуми були недовгими. Викрадач знімає стару шкіряну куртку, збирає команду досвідчених напарників та знов стає на шлях свого кримінального минулого.

"Викрасти за 60 секунд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чаклунка: Повелителька темряви"

Пройшло багато років з моменту, як чаклунка Малефісента наклала чари на маленьку дівчинку Аврору і створила із неї легенду про сплячу красуню. Та Аврора подорослішала, її коханий принц Філіпп зробив пропозицію руки та серця.

Та Малефісента, яка виховувала Аврору як рідну доньку, зовсім не схвалює цього шлюбу. Вона не довіряє людським жителям і вважає, що від них не можна чекати нічого доброго.

Та щоб Аврора була щаслива, Малефісента згідна приборкати свою гордість. Однак зустріч із королевою Інгрід, матір'ю Філіпа, змінює усе.

"Чаклунка: Повелителька темряви": дивіться онлайн трейлер фільму

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