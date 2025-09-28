Фільми, які підібрав Кіно 24, поєднують видовищний екшен, глибоку філософію та непередбачувану фантастику, занурюючи глядача у світ, де реальність піддається сумніву.

"Матриця"

Рік виходу: 1999

Томас Андерсон обіймає посаду програміста в одній великій компанії. Але ніхто не знає, що ввечері він перетворюється на інші людину – хакера Нео. Він обрав такий шлях, адже незадоволений власним життям. Його часто "відвідують" думки, що все у світі не таке, яким би мало бути. А ще Нео страждає від дивних снів і починає думати, що втрачає здоровий глузд.

Упродовж всієї історії стираються межі між реальністю та віртуальним світом, а головний герой має особливе завдання – повернути все на свої місця.

"Матриця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Геймер"

Рік виходу: 2009

Комп'ютерному генію Кену Кастлу вдається зробити справжній технологічний прорив – він поєднав віртуальний світ з реальністю, але зі своїми наслідками. До прикладу, з'являється гра "Вбивці", куди заселились злочинці.

Головний герой фільму, Джон Тіллман, якого засудили за злочин, що він не скоював, став не просто учасником гри, а лідером в ігровому рейтингу. Однак дехто не зацікавлений у тому, щоб Джон вижив…

"Геймер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Початок"

Рік виходу: 2010

Сюжет розповідає про професійного шпигуна та агента Дома Кобба. У нього є унікальний талант – проникати у свідомість інших людей під час сну й отримувати потрібну інформацію. Та одного разу у нього виникло складне завдання – не викрадати думки, а впровадити необхідну думку в голову впливової людини. Якщо він це реалізує, то зможе повернутись до США, країни, де його "охрестили" злочинцем.

"Початок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Не хвилюйся, серденько"

Рік виходу: 2022

Еліс і Джек – молоде подружжя, яке шалено закохане одне в одного. Вони живуть в повній ідилії у мальовничому містечку, яке побудоване посеред пустелі у Каліфорнії. Джек кожного дня ходить на роботу, а його дружина – домогосподарка. Одного дня жінка почула від своєї знайомої жахливі подробиці про події, які відбуваються у проєкті "Перемога", де працюють чоловіки. Але і це не було найстрашнішим…

"Не хвилюйся, серденько": дивіться онлайн трейлер фільму

