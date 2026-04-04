Що подивитися з друзями: 3 захопливі фільми на вихідні
Дивитися фільми з друзями завжди цікавіше, ніж наодинці, адже можна обговорити сюжет і поділитися власними думками. Тож збирайтесь цієї суботи в когось удома, замовляйте піцу та проводьте час весело.
24 Канал підготував добірку фільмів, які можна подивитися з друзями. Ці високорейтингові стрічки є досить популярними у світі, тож мають вам сподобатися.
Не пропустіть 3 психологічні трилери на вечір, які триматимуть у напрузі до фіналу
"Зелена книга" (2018)
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
Тоні "Базіка" не вміє тримати язик за зубами, але вправний у маханні кулаками. Його на роботу наймає успішний темношкірий джазовий піаніст Дон Ширлі. Музиканту потрібен водій, щоб поїхати в тур півднем. Чоловіки відправляються у захопливу подорож, під час якої користуватимуться путівником для афроамериканців.
"Останнє похмілля у Вегасі" (2013)
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Сюжет розгортається навколо чотирьох друзів дитинства: Біллі, Педді, Арчі та Сема. Коли Біллі освідчується своїй дівчині, яка набагато молодша за нього, вони відправляються у Лас-Вегас на парубоцьку вечірку. Проте, прибуваючи туди, друзі розуміють, що місто дуже змінилося.
"Таємне життя Волтера Мітті" (2013)
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Волтер Мітті працює у відділі ілюстрацій журналу Life. Життя чоловіка досить одноманітне, але у своїх фантазіях він – справжній герой. Волтеру подобається його колега Шеріл, але він вважає себе негідним жінки.
Якось власники Life дають Мітті завдання – отримати ідеальну фотографію для останнього друкованого випуску. Головний герой переживає цікаву пригоду.
Які нові фільми подивитися на Netflix?
"Гострі картузи: Безсмертний" – продовження історії про Томаса Шелбі, який повертається з добровільного вигнання до Бірмінгема, де панує суцільний хаос.
"53 неділі" – це історія про братів і сестер, які зустрічаються, щоб обговорити майбутнє свого старого батька. Проте їхнє возз'єднання принесло за собою сварки та старі образи.