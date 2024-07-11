Для перегляду з дітьми: 3 високорейтингові фільми, які можна подивитись всією сім’єю
Якщо вам хочеться провести час усією сім'єю, варто переглянути хороший фільм, який залишить після себе хороші емоції та враження. Ми підготували для вас добірку стрічок, які можна подивитись з дітьми.
У матеріалі Кіно 24 дивіться трейлери та читайте описи сюжетів, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Обирайте стрічку та насолоджуйтесь найкращим часом разом з найріднішими людьми.
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"Чаклунка: Повелителька темряви"
Пройшли роки з того дня, коли чаклунка Малефісента наклала чари на Аврору, створивши легенду про Сплячу Красуню. Зараз дівчина вже виросла, і її коханий Філіп зробив їй пропозицію. Нарешті, Аврора по-справжньому щаслива. Проте її хрещена мати Малефісента не схвалює цей шлюб. Вона не хоче, щоб дівчинка, яку вона виховувала як рідну дочку, зв’язувалася з цими людськими істотами.
"Чаклунка": Повелителька темряви": дивіться онлайн трейлер фільму
"Мері Поппінс повертається"
У сірому та похмурому Лондоні 30-х років XX століття явно не вистачає трохи фарб і магії. Джейн і Майкл Бенкс живуть у затишному будинку на Черрі Трі Лейн і виховують трьох дітей. Дорослі, зайняті постійними клопотами, вже давно забули, що таке мріяти й насолоджуватися життям. Проте ситуацію вирішила змінити жінка, яка завжди приходить вчасно — Мері Поппінс.
Колись вона виховувала Джейн і Майкла, а тепер настав час принести трохи магії в життя молодших представників сімейства. Її поява обіцяє повернути в дім Бенксів радість, фантазію та чудеса, нагадуючи всім, що мрії та магія завжди поруч, варто лише в них повірити.
"Мері Поппінс повертається": дивіться онлайн трейлер фільму
"Шлях додому"
Белла та Лукас майже все у своєму житті роблять разом. Вони грають, ходять на роботу, ганяються за білками – просто Белла, чарівна собака, є вірною супутницею Лукаса. Між чоловіком і твариною існує невидимий, але дуже сильний зв’язок. Беллі важко витримати навіть кілька годин без свого господаря, вона відразу починає сумувати.
"Шлях додому": дивіться онлайн трейлер фільму
Одного разу через безглузду випадковість Белла опинилася за сотні миль від Лукаса. Вона виявилася в зовсім іншому місті та тепер не знає, як повернутися додому. Але ця віддана собака готова пройти складний шлях через дику місцевість, зіткнутися з безліччю небезпек і зробити безліч нових відкриттів. Її зв’язок із Лукасом – це все, що в неї є, і цей зв’язок дає їй силу та рішучість знайти шлях додому.