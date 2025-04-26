Щоб розслабитись на вихідних: 10 добрих фільмів на вечір, які варто подивитися

У вирі щоденних турбот нам усім іноді потрібна емоційна перерва. Якщо ви хочете по-справжньому відпочити та розслабитись на вихідних, найкращий спосіб зробити це – переглянути добрі, світлі фільми, які заряджають позитивом і дарують віру в краще.

Ми підготували для вас добірку фільмів, які надихають, підіймають настрій і залишають після себе тепле відчуття. Вмощуйтесь зручніше, приготуйте смаколики та обирайте свого фаворита на Кіно 24.

Радимо 3 відомі українські стрічки, які помилково вважали російськими

"1+1"

Після нещасного випадку багатий аристократ Філіп опиняється прикутим до інвалідного візка та вирішує найняти помічника. Неочікувано для всіх цю роль отримує Дрісс – молодий чоловік із передмістя, який щойно вийшов із в’язниці й зовсім не схожий на ідеального кандидата.

Проте саме завдяки йому спокійне та впорядковане життя Філіпа наповнюється пригодами, гумором і новим сенсом.

"1+1": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку найдобріших високорейтингових фільмів такі стрічки:

"Лети зі мною"

"Прекрасні розуми"

"Особливі"

"Зелена книга"

"Третя зірка"

"Дихай"

"Невидима сторона"

"Море всередині"

"Король говорить"

Обирайте добру історію для себе та насолоджуйтесь переглядом на вихідних.

До речі, якщо ви не любите легкі кіноісторії, ми зібрали для вас 7 найнапруженіших трилерів усіх часів, які тримають в напрузі до останньої хвилини.