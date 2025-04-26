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Кіно Кінодобірки Щоб розслабитись на вихідних: 10 добрих фільмів на вечір, які варто подивитися
26 квітня, 10:01
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Щоб розслабитись на вихідних: 10 добрих фільмів на вечір, які варто подивитися

Ольга Паньків
Основні тези
  • 10 добрих фільмів для перегляду на вихідних, щоб розслабитись і підняти настрій.
  • До списку входять такі фільми, як "1+1", "Лети зі мною", "Прекрасні розуми", "Зелена книга" та інші.

У вирі щоденних турбот нам усім іноді потрібна емоційна перерва. Якщо ви хочете по-справжньому відпочити та розслабитись на вихідних, найкращий спосіб зробити це – переглянути добрі, світлі фільми, які заряджають позитивом і дарують віру в краще.

Ми підготували для вас добірку фільмів, які надихають, підіймають настрій і залишають після себе тепле відчуття. Вмощуйтесь зручніше, приготуйте смаколики та обирайте свого фаворита на Кіно 24.

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"1+1"

Після нещасного випадку багатий аристократ Філіп опиняється прикутим до інвалідного візка та вирішує найняти помічника. Неочікувано для всіх цю роль отримує Дрісс – молодий чоловік із передмістя, який щойно вийшов із в’язниці й зовсім не схожий на ідеального кандидата.

Проте саме завдяки йому спокійне та впорядковане життя Філіпа наповнюється пригодами, гумором і новим сенсом.

"1+1": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку найдобріших високорейтингових фільмів такі стрічки:

  • "Лети зі мною"
  • "Прекрасні розуми"
  • "Особливі"
  • "Зелена книга"
  • "Третя зірка"
  • "Дихай"
  • "Невидима сторона"
  • "Море всередині"
  • "Король говорить"

Обирайте добру історію для себе та насолоджуйтесь переглядом на вихідних.

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