Кіно 24 зібрали список стрічок за участю Джонні Деппа, які варто переглянути. Його кар'єра охоплює безліч жанрів, від комедій і трилерів до історичних драм і фентезі.

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Фільми з Джонні Деппом

"Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини"

За сюжетом, однієї ночі місто піддається нападу легендарного корабля "Чорна перлина". Пірати, на чолі харизматичним капітаном Джеком Спарроу, починають грабунки в місті та викрадають Елізабет – дочку губернатора. Причиною цього є таємничий золотий медальйон, який вона носить на шиї, адже саме він має силу звільнити піратів від давнього прокляття.

Губернатору та його людям не вдається знайти жодних слідів викрадачів і врятувати Елізабет. У безвихідній ситуації Вілл Термонт, молодий коваль і таємний залицяльник Елізабет, приймає ризиковане рішення: всупереч закону, він визволяє Джека Спарроу з в'язниці, щоб разом вирушити на пошуки "Чорної перлини" і звільнити дівчину.

Вілл не підозрює, що це рішення приведе його до низки захопивих пригод, повних небезпек, битв і несподіваних поворотів долі. На цьому шляху він відкриє не лише таємниці свого минулого, але й познайомиться зі справжньою природою піратського життя. Його стосунки з Джеком, а також з Елізабет, які змінюються у процесі пригод, додають історії емоційної глибини та динаміки.

"Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чарлі та шоколадна фабрика"

У центрі сюжету фільму Віллі Вонка – ексцентричний та загадковий кондитер, який втратив зв'язок зі своєю сім'єю. У пошуках наступника для своєї дивовижної шоколадної фабрики, Вонка вирішує провести незвичайний конкурс. Він вкладає п'ять золотих квитків у обгортки своїх фірмових шоколадних плиток, які можуть знайти лише щасливчики. Ті, хто їх знайде, отримають запрошення на екскурсію по його солодкій імперії.

Коли п'ятеро дітей, яким вдалося знайти квитки, потрапляють на фабрику, вони стають свідками справжнього дива. За стінами підприємства, куди протягом 15 років не ступала нога сторонніх, їх чекають незабутні сюрпризи: ріки шоколаду, летючі цукерки та неймовірні кондитерські винаходи, які вражають уяву. Кожен з дітей має свої особливості, які впливають на їхню поведінку під час екскурсії, і це призводить до різних випробувань.

Віллі Вонка, зі своїм унікальним стилем і кумедними витівками, відкриває дітям таємниці своєї фабрики й показує, як важливо мати чесність, доброту та повагу до інших. Однак кожен з дітей стикається з наслідками своїх вчинків, що вчить їх важливим життєвим урокам.

"Чарлі та шоколадна фабрика": дивіться онлайн трейлер фільму

"Едвард руки-ножиці"

Самотній старий вчений, одержимий своїми дослідженнями, присвятив усе своє життя створенню людської істоти. Він мріяв створити ідеальну істоту, здатну до почуттів і розуміння. Але, на жаль, його робота залишилася незавершеною: перед його смертю він не встиг остаточно вдосконалити свого витвору. В результаті створений ним молодий чоловік не мав рук – замість них у нього були ножиці, що ускладнювало йому життя.

Молодий чоловік жив у покинутому будинку на краю міста, у повній самоті, відокремлений від світу. Його життя було сповнене туги й самотності, адже він не міг взаємодіяти з людьми, які оточували його. Проте, всередині він мав добре і чутливе серце, яке прагнуло любові та прийняття.

Одного разу його життя змінилося, коли він зустрів прекрасну дівчину, що випадково заблукала в цю частину міста. Вона не злякалася його вигляду, а, навпаки, виявила цікавість до його особистості. Дівчина змогла побачити в ньому не потворність, а глибоке, чутливе єство, яке заслуговує на щастя.

"Едвард руки-ножиці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вбивство у "Східному експресі""

"Східний експрес" – це елітний поїзд, який курсує між Парижем і Стамбулом, ставлячи на ноги багатіїв і знаменитостей з усього світу. Цей розкішний транспорт стає сценою для незвичайної історії, коли на рейс сідають кілька абсолютно незнайомих одне одному пасажирів. У цей момент, коли все здається ідилічним, настає катастрофа: жахливий снігопад зупиняє поїзд у глушині Югославії.

У закритому просторі вагона, оточеного снігом, пасажири опиняються в незручній ситуації – їм належить провести разом кілька днів, очікуючи, поки ситуація вирішиться. Проте спокійна атмосфера швидко руйнується, коли з'ясовується, що на поїзді сталося вбивство. Жертвою став один із пасажирів, і тепер кожен з 13 осіб є підозрюваним у цьому жахливому злочині. Кожен з них має свій мотив, і таємниці їхнього минулого починають випливати на поверхню.

"Вбивство у "Східному експресі"": дивіться онлайн трейлер фільму

На допомогу приходить найкращий слідчий у світі – Еркюль Пуаро. Він має не лише блискучий розум, але й інтуїцію, здатну розкрити найзаплутаніші загадки. Розслідування стає справжнім випробуванням для його таланту, адже час грає проти нього: не відомо, чи зупиниться вбивця на одній жертві.

Кожен пасажир стає частиною гри, де кожен погляд, слово та жести можуть мати вирішальне значення. Пуаро, зосереджуючись на деталях, поступово розкриває справжні обличчя людей, які оточують його. Яка ж таємниця ховається за цим вбивством? І чи зможе Пуаро розкрити істину, перш ніж станеться новий злочин?