Найкращі фільми та ролі оскароносної акторки Емми Стоун

В ніч на 11 березня відбулася 96-а церемонія нагородження кінопремією Оскар. У номінації "Найкраща акторка" перемогу здобула Емма Стоун.

Американська акторка отримала золоту статуетку за роль Белли Бакстер у фільмі "Бідолашні створіння". Це вже другий "Оскар" у кар'єрі кінозірки. Кіно 24 зібрало 5 найкращих ролей Емми Стоун, які показують неймовірний талант однієї з найпопулярніших акторок у Голлівуді.

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"Легковажна я", 2010

В останні роки Емма Стоун все більше затверджується у статусі серйозної драматичної акторки. Однак варто зауважити, що свій акторський шлях вона починала з ролей саме у комедійних фільмах. Однією з таких стрічок, де вона зіграла комедійну роль, була "Легковажна я".

Сюжет розповідає історію дотепної 17-річної дівчини Олів. Головна героїня дуже мила, але водночас непримітна старшокласниця. Ситуацію змінить випадковий обман. Дівчина збрехала подрузі про свій перший сексуальний досвід.

Згодом плітки розлітаються по всій школі і псують репутацію Олів. Однак дівчина знаходить спосіб змінити кепську ситуацію на свою користь.

"Легковажна я": дивіться онлайн трейлер фільму

"Круелла", 2021

"Круелла" – один з високорейтингових фільмів студії Disney.

За сюжетом, події фільму відбуваються у Лондоні у 70-х роках минулого сторіччя. Естрелла, яку зіграла Емма Стоун, – амбітна молода дівчина, яка впевнена в тому, що неодмінно досягне успіху. Вона весела і харизматична, що любить волю.

На своєму життєвому шляху дівчина знайомиться з з двома вуличними злодюжками, Хорасом і Джаспером. Тріо мріє про найкраще життя і влаштовують своє життя в роки, коли процвітав панк-рок.

Дівчина пробує свої сили у дизайнерському мистецтві, де їй знадобиться надзвичайне почуття стилю та смаку. Незабаром роботами Естели зацікавилася баронеса фон Хельман, зарозуміла дама, законодавця моди в місті. Але після зустрічі із суворою баронесою, життя головної героїні кінострічки змінюється кардинальним чином.

"Круелла": дивіться онлайн трейлер фільму

"Битва статей", 2017

Кінострічка "Битва статей" це – захоплива спортивна драма про теніс. За сюжетом, події фільму розвиваються в 70-х роках. Незважаючи на те, що в ті часи теніс вже був одним з найпопулярніших видів спорту в Штатах, до жіночих турнірів спонсори та організатори ставилися не надто тепло.

Емма Стоун грає одну з кращих тенісисток свого часу Біллі Джин Кінг, яка раз і назавжди довела право жінки грати на рівних із чоловіком. Боббі Ріггс, ветеран тенісу, завжди висміював претензії жінок у цьому виді спорту, які хотіли отримати нагороди, права і призові гроші на одному з чоловіками рівні.

Він відкрито говорив, що жодна жінка не зрівняється з чоловічою точністю і результатами. Своїми висловлюваннями він нарвався на прямий виклик Біллі Джин. Дівчина не мала бажання вплутуватися в авантюру, але усвідомила, що на кону не тільки призові, але і щось більше, а означає, що треба боротися.

"Битва статей": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ла-Ла Ленд", 2016

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Ця рейтингова музична мелодрама для справжніх романтиків входить до списків найкасовіших фільмів. Саме ця кінострічка принесла Оскар Еммі Стоун.

В центрі сюжету – історія Мії та Себа, які живуть в Лос-Анджелесі та мріють про всесвітню славу і визнання. Вона – молода амбіційна акторка, яка марить про кар'єру голлівудської кінозірки. У свій вільний час дівчина завжди ходить на нескінченні кастинги і прослуховування, не втрачаючи надію одного разу отримати свою зоряну роль. Він – молодий і талановитий піаніст, який мріє стати визнаним композитором та відкрити свій джаз-клуб.

Доля зводить цих двох разом, змушуючи два серця битися з новою силою. Герої закохуються та усіляко підтримують одне в одного у втіленні своїх мрій. Проте справжнє випробування їхньому коханню прийде разом з успіхом.

"Ла-Ла Ленд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Алоха", 2015

"Алоха" – ромком від режисера Кемерона Кроу. Це легка історія про суперництво старого і нового кохання.

Військовий підрядник Браян Джілкрест їде на Гаваї для контролю запуску супутника і простежити, щоб все пройшло без особливих пригод. Але там він знайомиться з дуже симпатичною дівчиною, яка волею випадку виявляється ще й його куратором.

Спершу у них були винятково робочі стосунки, однак поступово проявилася і симпатія. Та неочікувано Браян зустрічає своє давнє кохання Трейсі, до якої, як йому здається, у нього ще залишилися колишні почуття. Як ці молоді люди будуть виходити з ситуації, що склалася?

"Алоха": дивіться онлайн трейлер фільму

Цікаві сюжети, неймовірна гра – це все в собі поєднують фільми, в яких зіграла акторка Емма Стоун. Тож, приготуйте щось смачненьке та насолоджуйтеся фільмами з добірки Кіно 24.