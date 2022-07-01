Найкращі кінопрем’єри липня 2022, від яких ви будете у захваті

Літній сезон завжди тішить гарячими новинками в кіно. І хоч під час війни їх не так багато, вони однаково зможуть вас здивувати. Редакція Кіно 24 дібрала 5 найцікавіших прем’єр, які ви скоро побачите на екранах кінотеатрів.

Повелителі мільйонів – веселі та невгамовні "Посіпаки", останній фільм із Сандрою Буллок "Загублене місто", комедія, номінована на Оскар "Найгірша людина у світі", супергеройський фільм про бога Тора – приготуйтеся до справжніх та шалених емоцій. Попри війну, продовжуємо жити та брати від життя найкраще, завдяки ЗСУ!

Не пропустіть Кінопрем’єри серіалів липня 2022: 5 картин, які вас здивують

Прем’єри фільмів липня 2022 року: добірка

Посіпаки: Становлення лиходія

Дата виходу: 7 липня

У часи війни гумор є потужною зброєю! За сюжетом, головний герой мріє стати лиходієм, однак його, звісно, висміюють, що неабияк пригнічує його. Проте Грю вирішує не здаватися і викрадає у злочинців цінний медальйон. Він хоче довести лиходіям, що він насправді дуже гидкий. Втекти з викраденою цінністю йому допоможуть його вірні друзі міньйони.

"Посіпаки: Становлення лиходія" 2022: дивіться трейлер

Скажені сусіди. Нові історії

Дата виходу: 7 липня

"Скажені Сусіди" не лише розрадять українців, але й надихнуть та підтримають. Українці побачать улюблених героїв, але вже з новими пригодами та незмінними цінностями: любов’ю, дружбою та міцними стосунками. І новими сусідами.

"Відгриміли всі скажені весілля, але несамовиті пригоди в Яблунівці продовжуються! Вдень чи вночі, влітку чи взимку – аби напакостити сусіду, завжди є час, натхнення та фантазія. А от "чужим" тут зовсім не раді", – йдеться в офіційному синопсисі картини.

"Скажені Сусіди. Нові історії": дивіться трейлер

Загублене місто

Дата виходу: 14 липня

За сюжетом комедії "Загублене місто", відома письменниця вирушає у турне для презентації нового роману разом із хлопцем з обкладинки видання, якого зіграв Ченнінг Тейтум. Однак, під час подорожі трапляються несподівані пригоди: їх намагаються викрасти, вони опиняються у джунглях, а пізніше дізнаються, що місто, в якому вони знаходяться – реальне.

"Загублене місто" 2022: дивіться трейлер

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Найгірша людина у світі

Дата виходу: 14 липня

У центрі сюжету – 30-річна Юлія, яка на одній з вечірок зустрічає звабливого молодого чоловіка. У неї є успішний хлопець, але її кар’єра та мрії не реалізовані. З надією на краще життя, вона з головою пірнає у кохання. Проте, чи врятує новий хлопець дівчину від старих проблем – дізнаєтеся після перегляду стрічки.

"Найгірша людина у світ": дивіться трейлер

Тор: Кохання і грім

Дата виходу: 21 липня

Супергеройська стрічка "Тор: Кохання і грім" увійде до 4 фази кіновсесвіту Marvel. Всі події відбуватимуться після вирішальної битви з Таносом. В одному коментарі режисер Джеймс Ганн зізнався, що сюжет "Тор: Кохання і грім" збереже найдраматичнішу частину коміксів про супергероя. Мова йшла про онкохворобу Джейн, яка змусить Тора робити все, аби врятувати дівчині життя.

"Тор: Кохання і грім": дивіться трейлер