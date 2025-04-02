Не пропустіть ці фільми: 9 найгучніших прем'єр місяця
- Цього місяця на екрани вийдуть 9 нових фільмів, включаючи "Такі дрібниці", "Мишоловка", "Аматор", та інші.
- Прем'єри охоплюють різні жанри, від історичних драм до трилерів, з відомими акторами як Кілліан Мерфі та Рамі Малек.
- Серед фільмів є як українські, так і іноземні стрічки, які пропонують різноманітний вибір для глядачів.
На великі екрани цього місяця виходить низка яскравих прем'єр, що готові підкорювати кінокритиків та глядачів. Від українських історичних новинок до напружених іноземних стрічок – різноманіття фільмів квітня вражає.
Кілліан Мерфі, Рамі Малек, Деніел Крейг, Олександр Рудинський – ці улюблені актори готові дивувати у нових фільмах квітня. Кіно 24 розповість про довгоочікувані стрічки, які не можна пропустити.
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"Такі дрібниці"
Прем'єра: 3 квітня
Події фільму розгортаються напередодні Різдва. Торговець вугіллям і батько п'яти доньок Білл дізнається про жахливі умови в місцевому монастирі, де виправляють "негідних" жінок. Перед чоловіком моральна дилема – мочати, як і всі, чи ризикнути, щоб врятувати жінок.
"Такі дрібниці": дивіться трейлер онлайн
"Мишоловка"
Прем'єра: 3 квітня
Трилер розповідає історію українського військового. Під час заходу на позиції ворог почав обстріл. Єдиний вхід у бліндаж, де опинився головний герой, завалений.
"Мишоловка": дивіться трейлер онлайн
"Аматор"
Прем'єра: 10 квітня
Терористи вбивають у Лондоні дружину Чарлі Геллера – талановитого інтроверта й працівника ЦРУ. Його життя докорінно змінюється. Тепер Чарлі готовий помститися – він вирішує на пошуки групи злочинців.
"Аматор": дивіться трейлер онлайн
"МУР. Ти [Романтика] в кіно"
Прем'єра: 10 квітня
Це кіноверсія однойменного музичного проєкту, що став хітом у 2024 році. Історичний мюзикл показує життя письменників, які жили у будинку "Слово" у Харкові. Ці трагічні події переплітаються з сучасними.
"МУР. Ти [Романтика] в кіно": дивіться трейлер онлайн
"Киснева станція"
Прем'єра: 10 квітня
Це біографічна драма, що розповідає про важливі події в житті лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Зокрема, після понад 300-денного голодування, яке зробило його відомим на весь світ.
"Киснева станція": дивіться трейлер онлайн
"Найцінніший вантаж"
Прем'єра: 17 квітня (8 квітня спецпоказ)
Події стрічки розгортаються в часи Другої світової війни. Лісоруб з дружиною, які живуть біля колії, вирішують прихистити маленьку єврейську дівчинку, яку знаходять у снігу. Але це рішення ставить сім'ю у небезпеку.
"Найцінніший вантаж": дивіться трейлер онлайн
"Дві сестри"
Прем'єра: 24 квітня
Двоє зведених сестер змушені зустрітися через батька, який зазнав поранення в Україні. Він займався волонтерством неподалік фронту. Дівчата неохоче вирушають у подорож, щоб забрати тата додому, й на власні очі бачать реалії війни.
"Дві сестри": дивіться трейлер онлайн
"Квір"
Прем'єра: 24 квітня
У центрі сюжету – 40-річний американський іммігрант у Мехіко Вільям, який веде самотнє життя й часто зависає у барах. Одного вечора він зустрічає привабливого студента, що викликає у нього вир почуттів.
"Квір": дивіться трейлер онлайн
"Насіння священного інжиру"
Прем'єра: 24 квітня
Фільм розповідає про Імана, слідчого суддю Революційного суду в Ірані. Раптово у цього зникає пістолет. На тлі протестів у нього починається параноя й чоловік підозрює у крадіжці свою сім'ю.
"Насіння священного інжиру": дивіться трейлер онлайн