Завдяки цим фільмам літо стане вашою улюбленою порою року

Спека, важке повітря та брак прохолоди для когось роблять літню пору чи не найгіршою у році. Однак є шанс змінити ці відчуття та думки за допомогою простої поради.

Приготуйте прохолодний напій, організуйте смачні закуски, зручно сядьте на диван чи крісло і просто увімкнуть один із фільмів із нашої підбірки. Будьте певні, що 24 Канал поганого не порадить. І так, ці кінострічки можуть змінити ваше ставлення до спеки.

"Останнє літо", 2019

Рейтинг IMDb: 5,6

Випускники однієї зі шкіл намагаються провести своє літо яскраво перед вступом до коледжу. На компанію друзів чекають не тільки пригоди, а й перші дорослі рішення, кохання, розчарування і страх перед майбутнім.

Легка романтична комедія про перехід до нового етапу життя, яка змусить кожного глядача пригадати свої юні роки та перші помилки.

"Останнє літо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Квиток до раю", 2022

Рейтинг IMDb: 6,1

Девід і Джорджія розлучились, але тепер мусять знову об'єднатись, коли дізнаються, що їхня донька виходить заміж за чоловіка, якого вони зовсім не знають. Батьки летять на Балі й намагаються завадити весіллю, щоб їхня дитина не зробила тих самих помилок, що і вони колись.

Однак під час спільної подорожі між колишнім подружжям знову виникають старі почуття.

"Квиток до раю": дивіться онлайн трейлер фільму

"Без образ", 2023

Рейтинг IMDb: 6,3

Медді переживає фінансові труднощі і через це ризикує втратити будинок. Вона погоджується на пропозицію багатих знайомих – зав'язати стосунки з їхнім 19-річним сином, щоб хлопець навчився бути впевненішим. Спершу вся ця ситуація виглядає дуже дивною і навіть безглуздою, та зрештою вони стають дуже близькими друзями.

"Без образ": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ще одна шалена п'ятниця", 2025

Рейтинг IMDb: 6,2

Це продовження культової комедії, де у новій частині головні героїні Тесс і Анна мають власні сім'ї. Коли між поколіннями виникають конфлікти, жінки знову опиняються у чудернацькій ситуації, яка змушує їх помінятись тілами. Тепер вони мають прожити життя одна одної, щоб краще зрозуміти своїх близьких.

"Ще одна шалена п'ятниця": дивіться онлайн трейлер фільму

Трошки відходячи від літньої тематики, наполегливо рекомендуємо звернути увагу на прем'єру фільму "Одіссея". Йому уже пророкують статус "найкращого" у 2026 році.