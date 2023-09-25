Кохання не запитує про вік: добірка фільмів і серіалів з Майклом Дугласом і Кетрін Зетою-Джонс

25 вересня 2023, 09:01
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Зіркова пара оскароносних акторів – Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс відзначають день народження в один день. 25 вересня зірці "Основного інстинкту" виповнюється 79 років, а його коханій – 54.

Попри 25-річну різницю у віці знаменитості вже понад 20 років живуть у щасливому шлюбі, насолоджуються кожним днем та продовжують тішити шанувальників новими кінороботами. 

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У творчому доробку Майкла та Кетрін є чимало успішних стрічок та численних нагород, серед яких найбажаніші – обоє володіють статуетками Оскара. Спеціально до дня народження акторів 24 Канал підготував добірку найновіших фільмів і серіалів з ними, які точно має побачити кожен. 

Фільми Marvel з Майклом Дугласом

"Людина-мураха та Оса"

Рік: 2018
Жанр: супергеройський, екшн, фантастика
Роль Дугласа: доктор Генк Пім

Команда Месників складається лише з найобдарованіших супергероїв. Скотт Ленг, якого називають Людиною-мурахою, прагне приєднатися до них та розпочати подвиги, однак якнайбільше часу хоче проводити з донькою, яка живе у Сан-Франциско.

А доктор Пім, який колись придумав костюм, що збільшує та зменшує габарити свого власника, закликає Людину-мураху якнайшвидше приєднатися до команди. Ленг не може відмовити й разом з напарницею Осою вирушає в небезпечну дорогу.

"Людина-мураха та Оса": дивіться онлайн трейлер фільму

"Месники: Завершення"

Рік: 2019
Жанр: супергеройський екшн
Роль Дугласа: доктор Генк Пім

Танос силою Каменів Вічності знищив половину живих істот і тепер "Месники" намагаються знайти своє місце у світі. Вони змирилися з втратою найдорожчих людей, однак повернення Скотта Ленга повертає надію змінити минуле. З його допомогою можна знову зібрати Камені, які допоможуть повернути загиблих і перемогти Таноса. 

"Месники: Завершення": дивіться онлайн трейлер фільму 

"Людина-мураха та Оса: Квантоманія"

Рік: 2023
Жанр: супергеройський екшн
Роль Дугласа: доктор Генк Пім

Через експерименти доньки Скотт Ленг разом з усією родиною випадково потрапляє у квантовий вимір. Там вони дізнаються, чим раніше займалася Джанет ван Дайн та стикаються з новою загрозою для мультивсесвіту. 

"Людина-мураха та Оса: Квантоманія": дивіться онлайн трейлер фільму 

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Серіали з Кетрін Зетою-Джонс 

"Ворожнеча" 

Рік: 2017
Жанр: драма
Роль Кетрін: доктор Вівіан Кепшоу

У центрі сюжету – найгучніші протистояння зірок в історії, що відбуваються в 1960-ті роки в Голлівуді. У першому сезоні показують гучний конфлікт, що виник у 1962 році на зйомках фільму "А що сталося з Бебі Джейн?". Ворожнечу між акторами бачить репортерка світської хроніки, яка готова розповісти світу останні новини. 

"Ворожнеча": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Королева Америки"

Рік: 2018 – 2019
Жанр: комедія 
Роль Кетрін: Вікі Елліс

Головною героїнею серіалу є приваблива та впевнена у собі жінка – Вікі Елліс. Вона працює шоу-консультантом та спеціалізується на підготовці дівчат до різних конкурсів. Жінка є справжнім професіоналом своєї справи й заради досягнення мети готова піти на все, не виключаючи хитрощі. Одного разу перед Вікі постає справді складне завдання – перетворити страшненьку та простакувату дівчину на справжню королеву, яка з легкістю переможе у конкурсі краси. Елліс розуміє, що це зробити дуже важко і вона може зіткнутися з першим провалом у своїй кар'єрі, однак відступати не збирається. Дівчина використовує всі свої вміння, щоб вкотре досягнути успіху та зробити з клієнтки королеву Америки. 

"Королева Америки": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Венздей"

Рік: 2022
Жанр: комедія-горор
Роль Кетрін: Мортиша Аддамс

Цей серіал став одним з найуспішніших в історії Netflix. Події розгортаються навколо юної Венздей Аддамс, яка хоче розгадати таємницю монстра, що вчиняє вбивства у її новій школі – Академії "Невермор". У цій школі колись навчалися батьки Венздей – Ґомес та Мортиша. Дівчина не терпить образ, маніпуляцій та знущань з себе. Однак, зустрівшись з однолітками, які володіють надприродними силами, трапляється чимало моторошних моментів.

"Венздей": дивіться онлайн трейлер серіалу 

 

Автор: Христина Кобак