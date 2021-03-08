8 Березня в кінотеатрах: які стрічки транслюють на свято

Міжнародний жіночий день – чудова нагода влаштувати відпочинок. І тут кінотеатри будуть пропонувати різноманітні фільми для перегляду з друзями чи з коханими.

8 Березня в кінотеатрах України транслюватимуть як мультфільми, так і чудові комедії та драми. Відтак кожен зможе обрати фільм на свій смак. Ми підібрали найгучніші новинки кіно, які могли б вас зацікавити для перегляду в цей день.

Не пропустіть Легкі весняні комедії до 8 Березня, які розвеселять жіночими витівками

"Рая та останній дракон"

Жанр – анімація, сімейний, пригоди

Рейтинг IMDb – 7,7

Якщо у вас є настрій переглянути мультфільм про дівчинку-воїна, тоді варто звернути увагу на анімаційну новинку студії Disney "Рая та останній дракон". Щоб відновити мир між двома народами, головна героїня вирушить на пошуки останнього дракона. Та в цій мандрівці Раї доведеться знайти чимало відповідей на власні питання.

"Рая та останній дракон": дивіться трейлер

"Небезпечний елемент"

Жанр – біографічна драма, мелодрама

Рейтинг IMDb – 6,2

Мабуть, всі у школі чули історії про П'єра і Марію Кюрі. Подружжя легендарних науковців чимало часу присвятило своєму відкриттю, що назавжди змінило світ. Пара винайшла радіоактивний хімічний елемент радій. Фільм покаже не тільки великий науковий прорив, але й розруху, яка замінила смак успіху.

"Небезпечний елемент": дивіться трейлер

"Скажене весілля 3"

Жанр – комедія

Та якщо ви в захваті від українських фільмів, тоді варто звернути увагу на нову комедію "Скажене весілля 3". Минуло 4 роки після останнього весілля у родині Середюків. Тепер до вівтаря готовий піти наймолодший син подружжя Захар. І обраницю він знайшов особливу: красуня Рада – донька циганського барона. Тому на глядачів чекають курйозні пригоди, де і Галина, і Василь Середюки будуть проти майбутнього шлюбу.

"Скажене весілля 3": дивіться трейлер

Для любителів серіалів Серіали березня: "Сокіл і Зимовий солдат", "Покоління" та інші новинки місяця

"Душа"

Жанр – анімаційний фільм, комедія

Рейтинг IMDb – 8,1

Та якщо у вашому житті бракує натхнення, рекомендуємо переглянути дивовижний мультфільм "Душа". Стрічка розкаже про музиканта Джо Гарднера, який працює звичайним вчителем у школі та своїм прикладом надихає учнів. Чоловік все життя мріяв про виступ на джазовому концерті, і ось тепер, коли він має шанс втілити це в реальність, стається нещасний випадок. Душа Джо потрапляє у дивне місце, де всі душі проходять спеціальні навчання перед тим, як повернутись на Землю. Серед них є 22, яка ніяк не може збагнути, що їй насправді подобається. Джо береться показати їй, чому життя – це прекрасно.

"Душа": дивіться трейлер

"Boss Level: врятувати колишню"

Жанр – бойовик, наукова фантастика, трилер, комедія

Рейтинг IMDb – 6,9

Якщо ж ви хочете знайти стрічку, яка поєднає романтичну історію з бойовиком, тоді "Boss Level: врятувати колишню" може стати чудовим компромісом. За сюжетом, Рон Палвер – спецназівець у відставці, який, здається, може подолати всі труднощі. Але це до тих пір, поки він не потрапляє у загадкову петлю часу, в якій кожного дня на нього полюють найманці могутнього Вентора. Завершується день тим, що Рона знову вбивають. То ж як добратись до рівня боса своєї колишньої та врятувати кохання всього свого життя – це глядачі побачать у кінотеатрах,

"Boss Level: врятувати колишню": дивіться трейлер

"Мій рік у Нью-Йорку"

Жанр – комедія, мелодрами

Рейтинг IMDb – 6,1

Прихильникам "Диявола носить "Прада" варто переглянути новий фільм, який за сюжетом дуже нагадує знамениту стрічку. Героїня "Мого року в Нью-Йорку" переїжджає у місто мрії та намагається побудувати там кар'єру в літературному агентстві. Та замість омріяної роботи вона лише заварює каву для вибагливої керівниці та відповідає на дзвінки. Навіть у цих умовах Джоан не відмовляється від мрії стати літератором, а надихає її голос письменника у телефонній слухавці.

"Мій рік у Нью-Йорку": дивіться трейлер

Окрім цього, у кінотеатрах України транслюють фільми та мультфільми: