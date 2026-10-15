Тільки для великого екрана: 3 видовищні кінопрем'єри, які не варто дивитися на смартфоні

Сучасні технології дозволяють дивитися кіно будь-де, проте деякі стрічки просто вимагають величезного полотна та потужного звуку. Режисери створюють справжні візуальні шедеври, масштаб яких неможливо повноцінно оцінити через маленький монітор чи екран телефону.

24 Канал зібрав для вас найкращі епічні фільми, здатні вразити уяву. Ці кінокартини варто дивитися виключно в кінотеатрі, щоб відчути магію масштабних спецефектів і неймовірної операторської роботи.

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага" (2024)

Рейтинг IMDb – 7,4

Юна Фуріоза потрапляє в полон до банди байкерів і намагається вижити в жорстокій постапокаліптичній пустелі. Вона шукає будь-яку можливість повернутися до рідного зеленого краю і жорстоко мстить своїм ворогам. Заради своєї мети дівчина стає незламною воїтелькою, бере участь у смертельних перегонах на бойових машинах і нещадно знищує кожного супротивника.

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну постановку трюків та грандіозний масштаб пустельного світу. Водночас кіноексперти критикують фільм за дещо затягнутий хронометраж і слабкий емоційний зв'язок між другорядними персонажами.

"Смерчі" (2024)

Рейтинг IMDb – 6,5

Колишня мисливиця за торнадо повертається на алею смерчів заради випробування нової системи стеження за стихією. Вона зустрічає самовпевненого відеоблогера і починає змагатися з ним у гонитві за найнебезпечнішими штормами. Однак несподівано для всіх погодні умови різко погіршуються і формують одразу кілька руйнівних вихорів. Тепер суперники мусять об'єднати власні зусилля заради порятунку людей від катастрофи.

"Смерчі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають приголомшливі візуальні ефекти та моторошну реалістичність стихійних лих. Втім, кіноексперти критикують стрічку за передбачувану романтичну лінію та тривалі діалоги між головними героями.

"Ґодзілла та Конг: Нова імперія" (2024)

Рейтинг IMDb – 6,0

Гігантська мавпа Конг продовжує облаштовувати своє життя у загадковому підземному світі та раптово натрапляє на небезпечного ворога. Жорстокий тиран Король Шрам прагне вирватися на поверхню планети для тотального знищення людства. Конг не здатен самостійно зупинити армію лиходія і звертається по допомогу до свого давнього суперника Ґодзілли. Легендарні монстри об'єднують неймовірні сили заради порятунку світу та вступають у наймасштабнішу епічну битву.

"Ґодзілла та Конг: Нова імперія": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірний масштаб битв між монстрами та яскравий дизайн підземного світу. Водночас кіноексперти критикують картину за абсолютно слабку людську сюжетну лінію та відсутність логіки у діях науковців.

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