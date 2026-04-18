Серця будуть розбиті: романтичні фільми з нещасливим кінцем
Доволі часто режисери знімають такі фільми, коли упродовж всього сюжету стосунки між парою розгоряються, однак наприкінці все руйнується. У такі моменти завжди зароджується відчуття несправедливості.
Але, на жаль, не всім людям дано бути разом і померти в один день. 24 Канал розповість, що можна подивитись, коли хочеться поплакати.
"Три метри над рівнем неба", 2010
Рейтинг IMDb: 6,7
Це іспанська мелодрама, яка розповідає про пристрасну історію кохання Бабі – дівчину з заможної родини, та Аче – брутального хулігана. Деякі критики "охрестили" цю історію сучасною інтерпретацією Ромео і Джульєтти.
Один нещасний випадок ставить під загрозу стосунки людей, які так сильно кохали одне одного.
"Спокута", 2007
Рейтинг IMDb: 7,8
Події фільму розгортаються у 1930-х роках в Англії. Сесилія походить з аристократичної сім'ї, однак закохується у сина дворецького, на ім'я Роберт. Та молодша сестра дізнається про ці почуття й вигадує брехливий план, щоб розлучити закохану пару.
"До зустрічі з тобою", 2016
Рейтинг IMDb: 7,4
Луїза влаштовується на роботу доглядальницею для молодого чоловіка, який через серйозну травму опинився в інвалідному візку й майже не може рухати кінцівками. Спершу вони не можуть знайти спільну мову, однак запальний характер Луїзи допомагає повернути Віллу відчуття щастя.
Однак чоловік приймає рішення, яке в одну мить руйнує все.
"Винні зірки", 2014
Рейтинг IMDb: 7,6
16-річна Гейзел Грейс невиліковно хвора. Рак вразив її щитовидну залозу, легені, прикував до кисневого балона та позбавив надії на нормальне життя. Заради батьків вона починає ходити до групи підтримки, де хворі діляться своїми історіями. Там дівчина знайомиться з Гасом Уолтерсом. Він був змушений залишити баскетбол через втрату ноги. Саме він допомагає Гейзел зрозуміти, що хвороба не здатна позбавити елементарних радощів життя.
Що подивитись зі щасливим кінцем?
- "Із 13 в 30". Підліток Дженна загадує бажання швидше подорослішати – і прокидається 30-річною успішною жінкою. Однак доросле життя виявляється не таким ідеальним: вона втратила друзів і стала зовсім іншою людиною. Дженна намагається це все виправити й повернути найважливіше – щирість і любов.
- "Усім хлопцям, яких я кохала раніше". Лара Джин пише любовні листи всім хлопцям, у яких колись була закохана, однак ніколи їх не відправляє. Одного разу її спокійне життя руйнується, коли листи випадково надходять до адресатів. Щоб уникнути незручностей, Джин укладає фіктивні відносини з Пітером, однак їхнє удаване кохання з часом переростає на справжнє.