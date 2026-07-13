Олегу Сенцову – 50: які фільми створив український режисер

Олег Сенцов – не просто режисер, а чинний військовослужбовець і колишній бранець Кремля. Навіть під час несення військової служби чоловік не забув і про свою улюблену справу життя.

У 2008 році він став співзасновником кінокомпанії "Край Кінема", а першим фільмом режисера була стрічка "Добре ловиться рибка-бананка". У день його народження 24 Канал розповість про інші роботи Сенцова, які можна обрати для вечірнього перегляду.

Фільми, які зняв Олег Сенцов

"Гамер", 2011

Рейтинг IMDb: 4,9

Олексій – підліток-геймер, який пробує знайти гармонію між реальним та віртуальними життями. Та у процесі він стає кіберспортсменом. Щоб зняти цю стрічку, Олег продав свій бізнес – комп'ютерний клуб.

"Гамер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Номери", 2020

Рейтинг IMDb: 5,4

Антиутопію відзняли за однойменною п'єсою Сенцова. У центрі історії десять головних героїв, які не мають імен і права вибору, просто підкорюються правилам, які диктує правитель Нуль. Це все продовжується, поки у їхні будні не вривається чужинець.

Зауважимо, що стрічку екранізував Ахтем Сеітаблаєв, адже у той час, Олег Сенцов був бранцем Кремля і сидів за їхніми ґратами.

"Номери": дивіться онлайн трейлер фільму

"Носоріг", 2021

Рейтинг IMDb: 6,6

Кошти на фільм режисер отримав ще у 2013 році, однак через рік Сенцова незаконно ув'язнили у Росії. У результаті знімання розпочались аж у 2020 році.

У центрі подій колишній бандит, який живе у 90-х роках. Якраз у цей період відбувається перехід від Радянського Союзу до демократичної і вільної держави.

Стрічка здобула нагороду за найкращий художній фільм на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, а Сергія Філімонова визнали найкращим виконавцем головної ролі.

"Носоріг": дивіться онлайн трейлер фільму

"Реал", 2024

Рейтинг IMDb: 7,5

Прем'єра фільму відбулась два роки тому у Карлових Варах. Ця стрічка з'явилась випадково. Оскільки режисер зараз на фронті, то часто носить на собі камеру GoPro. Він не був певен, чи натиснув на кнопку запису, та все ж потім помітив, що запис є, і вирішив перетворити його у фільм.

"Реал": дивіться онлайн трейлер фільму

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