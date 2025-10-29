Редакція 24 Каналу підготувала добірку фільмів для перегляду в дощовий день. Упевнені, що ви знайдете стрічку, яка зацікавить вас своїм сюжетом і трейлером.
Які фільми подивитись у дощовий день?
"Маленькі жінки"
Це екранізація однойменного роману американської письменниці Луїзи Мей Олкотт. У фільмі розповідається про чотирьох сестер, які живуть у містечку Конкорд, штат Массачусетс, у часи Громадянської війни.
Сестри Марч живуть скромно. Джо хоче стати письменницею, Мег – знайти кохання і побудувати міцну сім'ю, Емі мріє про вищий світ, а Бет допомагає рідним. На дівчат чекає чимало випробувань у житті, та попри все вони залишаються нерозлучними.
"Маленькі жінки": дивіться онлайн трейлер фільму
"Володар перснів"
Це серія фільмів, заснована на романі англійського письменника Джона Толкіна. Режисером трилогії став Пітер Джексон, а головну роль зіграв американський актор Елайджа Вуд.
Події розгортаються у вигаданому світі Середзем'я. Юний гобіт Фродо Бегінс разом із друзями вирушає у небезпечну подорож, щоб знищити Єдиний Перстень Влади, який створив Темний Володар Саурон.
"Володар перснів": дивіться онлайн трейлер фільму
"Вбивство у "Східному експресі""
Події фільму, знятого на основі однойменного роману Агати Крісті, розгортаються у 1930-х роках в елітному потязі "Східний експрес", в якому разом з іншими пасажирами їде бельгійський детектив Еркюль Пуаро.
Одного ранку американського бізнесмена Самуеля Ретчетта знаходять мертвим у купе. За розслідування справи береться Еркюль Пуаро. Під підозрою опиняється кожен із пасажирів потяга.
"Вбивство у "Східному експресі"": дивіться онлайн трейлер фільму