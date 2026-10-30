Ці фільми з Патріком Стюартом ви могли пропустити: 6 недооцінених робіт легенди Голлівуду
28 жовтня 2026 року британський актор пішов із життя у віці 86 років. Він залишив після себе десятки яскравих кіноробіт, які продовжують захоплювати глядачів.
24 Канал зібрав шість фільмів із Патріком Стюартом, які допоможуть згадати його талант і побачити актора в абсолютно різних амплуа.
"Матч", 2014
Жанр: психологічна драма, комедія.
IMDb: 6,8
Ексцентричний викладач танців Тобі Пауелл погоджується на інтерв'ю з подружжям, яке нібито досліджує історію танцю. Однак невинна розмова швидко перетворюється на психологічне протистояння. Виявляється, гості прийшли не лише за спогадами, а й за незручними відповідями про минуле чоловіка.
Що кажуть критики: фільм отримав 76% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначили переконливу гру Стюарта, хоча деяким стрічка здалася надто театральною.
"Матч": дивитись трейлер
"Тато Севідж", 1998
Жанр: кримінальний трилер, драма.
IMDb: 5,9
На перший погляд, герой Стюарта — звичайний фермер, який вирощує тюльпани. Однак за любов'ю до квітів приховується кримінальне минуле. Коли молоді спільники вирішують викрасти його гроші, ситуація закінчується трагедією. І тепер Севідж готовий на все, щоб помститися.
Що кажуть критики: стрічка отримала стримані відгуки. На Rotten Tomatoes представлені лише дві професійні рецензії, проте незвичний кримінальний образ Стюарта робить фільм цікавим для його шанувальників.
"Тато Севідж": дивитись трейлер
"Джеффрі", 1995
Жанр: романтична комедія, драма.
IMDb: 6,8
Молодий нью-йоркець Джеффрі вирішує відмовитися від інтимного життя через страх заразитися ВІЛ. Однак саме тоді зустрічає чоловіка своєї мрії. Патрік Стюарт грає його дотепного друга Стерлінга, який не соромиться відвертих розмов і роздає поради, навіть коли його про це не просять.
Що кажуть критики: фільм має 71% позитивних відгуків на Rotten Tomatoes. Роджер Еберт особливо відзначив персонажа Стюарта, а критики похвалили вдале поєднання гумору та серйозних тем.
"Джеффрі": дивитись трейлер
"Полювання на слонів", 2013
Жанр: кримінальна комедія, драма.
IMDb: 6,3
Після загибелі батька 12-річний Йонатан вирішує пограбувати банк, який відмовився допомогти його родині. Для цього хлопець залучає дідуся, його друга та ексцентричного британського аристократа у виконанні Стюарта. Здавалося б, що може піти не так, коли дитина та компанія пенсіонерів беруться за пограбування? Практично все.
Що кажуть критики: стрічка отримала лише 38% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Одні оглядачі оцінили незвичний гумор, інші розкритикували передбачуваність сюжету.
"Полювання на слонів": дивитись трейлер
"Кода", 2019
Жанр: музична драма.
IMDb: 6,1
Відомий піаніст Генрі Коул після особистої трагедії переживає творчу кризу та боїться виходити на сцену. Його життя змінюється після знайомства з музичною критикинею Гелен Моррісон, яку зіграла Кеті Голмс.
Що кажуть критики: фільм отримав 62% позитивних відгуків на Rotten Tomatoes. Критики похвалили акторську гру та музику, хоча деякі сюжетні повороти назвали непереконливими.
"Кода": дивитись трейлер
"Лев узимку", 2003
Жанр: історична драма.
IMDb: 6,9
Англійський король Генріх II збирає родину на Різдво, щоб визначити спадкоємця престолу. Однак святкова вечеря швидко перетворюється на поле битви. Дружина короля плете інтриги, сини борються за владу, а сам монарх намагається хоч якось контролювати сімейний хаос.
Що кажуть критики: оглядачка Los Angeles Times зазначила, що Стюарт поступається Пітеру О'Тулу з екранізації 1968 року, проте його стримана гра додає історії особливого шарму.
"Лев узимку": дивитись трейлер
Стало відомо, в якому фільмі з’явиться Патрік Стюарт востаннє.