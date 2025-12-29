24 Канал розповідає про фільми про азартні ігри, які варто подивитися хоча б раз. У цій добірці можна знайти щось на свій смак.

Які фільми про азарт подивитися?

"Гра Моллі" (2017)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Моллі Блум не потрапила до Олімпійської збірної з гірськолижного спорту. Тепер жінці залишається вчитися на юриста або працювати. Вона влаштувалась на роботу в кафе, однак не була цьому рада.

Так, Моллі організувала власний підпільний клуб покеру. Серед її клієнтів багатії, світові знаменитості та кримінальні боси. Головна героїня отримує неймовірний заробіток, але влада не схвалює такий бізнес. Блум розуміє, що потрібно вжити якихось заходів, щоб не сісти до в'язниці. Допомогти жінці може адвокат Чарлі Джеффі.

"Прогулянка по Міссісіпі" (2015)

Рейтинг IMDb: 6.4/10

У центрі сюжету талановитий, але нещасливий гравець Гаррі. Однак життя чоловіка змінюється після знайомства з покеристом Кертісом. Головним героям вдається подружитися.

Кертіс пропонує Гаррі супроводити його на легендарну покерну гру в Новому Орлеані, де високі ставки. Дорогою чоловіки заходять у кожний бар, казино та більярдну.

"Одинадцять друзів Оушена" (2001)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Денні Оушен виходить із в'язниці та хоче втілити в реальність найскладніше в історії пограбування казино. Він планує вкрасти 150 мільйонів доларів із трьох найбільших закладів у Лос-Анджелесі.

Усіма казино володіє бізнесмен Террі Бенедикт, який мріє зустрітися з колишньою дружиною Денні Тесс. За одну ніч Оушен збирає команду, щоб здійснити крадіжку.

"Гравець" (2014)

Рейтинг IMDb: 6.0/10

У центрі сюжету – Джим Беннетт, який веде подвійне життя. Він є викладачем літератури, та вночі перетворюється на залежного гравця. Головний прагне адреналіну і великих виграшів. Чоловіка поглинає світ підпільних ставок і криміналу. Джим загрузнув у боргах, тож робить останню важливу ставку.

