З нагоди Міжнародного дня боксу 24 Канал зібрав добірку найкращих спортивних драм за версією критиків і глядачів, які гарантовано подарують потужний заряд мотивації.

"Роккі" (1976)

Рейтинг IMDb – 8,1

Маловідомий і скромний боксер із Філадельфії Роккі Бальбоа несподівано отримує шанс усього життя – вийти на ринг проти чинного чемпіона світу у важкій вазі Аполло Кріда. Для головного героя цей поєдинок стає можливістю довести собі та всьому світу, що він здатний вистояти всі 15 раундів. Завдяки наполегливим тренуванням і коханню до сором'язливої Едріан звичайний хлопець досягає неабияких успіхів.

"Роккі": дивіться трейлер фільму онлайн

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Що кажуть критики: Оглядачі на Rotten Tomatoes відзначають непідробну щирість оповіді та зворушливу історію людини, яка стала еталоном спортивної драми. Кінокритик видання Variety підкреслив блискучу акторську гру Сильвестра Сталлоне та майстерно передану атмосферу віри у власні сили.

"Крихітка на мільйон доларів" (2004)

Рейтинг IMDb – 8,1

31-річна офіціантка Меггі Фіцджеральд приходить до залу загартованого життям тренера Френкі Данна з єдиною мрією – стати професійною боксеркою. Попри початковий скептицизм і відмову тренувати дівчат, Данн бачить її непохитну рішучість і бере спортсменку під свою опіку.

"Крихітка на мільйон доларів": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes критики захоплюються безкомпромісною режисурою Клінта Іствуда та глибиною емоційного впливу стрічки. Оглядач газети Roger Ebert звернув увагу на сильну акторську роботу Гіларі Свенк і зауважив, що історія доволі швидко перетворюється на потужну драму.

"Скажений бик" (1980)

Рейтинг IMDb – 8,1

Біографічна драма Мартіна Скорсезе описує життя видатного чемпіона у середній вазі Джейка Ламотти на прізвисько "Бронкський Бик". Тваринна лють і безстрашність роблять його непереможним на рингу, але руйнують стосунки з дружиною та братом за межами арени. Стрічка показує стрімкий злет боксера та його трагічне падіння під тиском власних ревнощів і параної.

"Скажений бик": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі Rotten Tomatoes називають фільм справжнім шедевром кінематографа завдяки революційній чорно-білій операторській роботі. Кінокритик видання The Guardian виокремив титанічну акторську трансформацію Роберта Де Ніро, назвавши його гру одним із найпотужніших перформансів в історії кіно.

"Боєць" (2010)

Рейтинг IMDb – 7,8

Це історія шляху до чемпіонського титулу боксера Міккі Ворда, чия кар'єра опиняється під загрозою через нерозсудливість родини. Його зведений брат Діккі, колишній перспективний боєць, бореться із залежністю, а деспотична мати намагається керувати справами сина. Міккі доводиться зробити нелегкий вибір між вірністю токсичній родині та власним шансом здобути перемогу.

"Боєць": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes рецензенти відзначають винятковий акторський склад і динамічний темп оповіді. Рецензент видання The Guardian наголосив на феноменальній роботі Крістіана Бейла та Марка Волберга.

Якщо ви вже переглянули ці визнані шедеври або прагнете побачити інші історії про силу людського духу, кінематограф пропонує ще багато вартих уваги фільмів про бойові мистецтва.