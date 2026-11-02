6 екранізацій Джейн Остін, які доводять, що кохання завжди було складною справою

Джейн Остін ще понад 200 років тому чудово знала, що найбільші проблеми у стосунках створюють не почуття, а гордість, гроші та родичі, яким обов'язково треба втрутитися. Її героїні закохуються не в тих, відмовляються від вигідних шлюбів і регулярно доводять чоловіків до відчаю.

24 Канал зібрав шість екранізацій творів Джейн Остін. У цих фільмах на вечір романтики вистачає, але без інтриг, розчарувань і світських скандалів не обходиться.

"Переконання", 2022

Жанр: романтична драма, комедія

IMDb: 5,8



Вісім років тому Енн Елліот відмовилася від коханого, послухавши поради родини. Тепер Фредерік Вентворт повертається – успішний, заможний і все ще небайдужий до колишньої нареченої. От тільки вдруге розібратися у власних почуттях виявляється не так просто. Головну роль зіграла Дакота Джонсон.

Що кажуть критики: екранізацію розкритикували за надмірно сучасний гумор і відхід від оригінального роману. На Rotten Tomatoes фільм має лише 30% позитивних рецензій.



"Переконання": дивитись трейлер

"Емма" 2020

Жанр: романтична комедія, драма

IMDb: 6,7

Емма Вудгаус – молода, багата й абсолютно переконана, що краще за всіх знає, кому з ким варто одружитися. Вона активно влаштовує чуже особисте життя, створюючи більше проблем, ніж романтичних пар. А от власні почуття вперто не помічає. Головну роль виконала Аня Тейлор-Джой.

Що кажуть критики: стрічку хвалять за вишукану картинку, костюми, тонкий гумор і харизму головної героїні. На Rotten Tomatoes – 86% позитивних рецензій.



"Емма": дивитись трейлер

"Сандітон", 2019–2023

Жанр: історична драма, мелодрама

IMDb: 7,6

Кількість сезонів: 3

Молода Шарлотта Гейвуд приїжджає до приморського містечка Сандітон, яке лише починає перетворюватися на модний курорт. Замість спокійного відпочинку на неї чекають світські інтриги, сімейні таємниці та знайомство із загадковим Сідні Паркером. І, звісно, кохання, яке не збирається бути простим.

Що кажуть критики: серіал відзначають за атмосферу та романтичні сюжетні лінії, хоча перший сезон критикували за надмірну мелодраматичність. Загальний рейтинг критиків на Rotten Tomatoes становить 82%.



"Сандітон": дивитись трейлер

"Любов і дружба", 2016

Жанр: романтична комедія

IMDb: 6,3

Хитра й чарівна вдова леді Сьюзен Вернон вирішує вдало влаштувати особисте життя – своє та доньки. Для цього вона безсоромно маніпулює чоловіками, плете інтриги й порушує всі можливі правила пристойності. Адже навіщо чекати на справжнє кохання, якщо можна організувати вигідний шлюб?

Що кажуть критики: одну з найіронічніших екранізацій письменниці високо оцінили за гострі діалоги, сатиру та блискучу гру Бекінсейл. На Rotten Tomatoes – 96% позитивних рецензій.



"Любов і дружба": дивитись трейлер

"Гордість і упередження", 2005

Жанр: романтична драма

IMDb: 7,8



Елізабет Беннет знайомиться із заможним містером Дарсі й одразу вирішує, що більш зарозумілого чоловіка ще не зустрічала. Він теж не поспішає демонструвати симпатію. Проте за взаємними образами поступово народжується почуття, якому заважають гордість, упередження та соціальні умовності. Головні ролі виконали Кіра Найтлі та Метью Макфедьєн.

Що кажуть критики: фільм Джо Райта отримав схвальні відгуки завдяки акторській хімії, атмосфері та сучасному погляду на класику. На Rotten Tomatoes – 87% позитивних рецензій.



"Гордість і упередження": дивитись трейлер

"Менсфілд-парк", 1999

Жанр: романтична драма

IMDb: 7,0

Бідна Фанні Прайс потрапляє на виховання до багатих родичів і швидко розуміє, що за розкішними інтер'єрами ховаються далеко не найкращі людські якості. Коли в маєтку починаються любовні інтриги, дівчині доводиться обирати між власними переконаннями та очікуваннями суспільства.

Що кажуть критики: екранізацію Патрісії Роземи хвалять за сміливу режисуру та сильні акторські роботи, хоча вона досить вільно трактує роман. На Rotten Tomatoes – 78% позитивних рецензій.

"Менсфілд-парк": дивитись трейлер





Маємо для вас ще добірку романтиних комедій для настрою.