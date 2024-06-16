Змусять вас знову повірити в кохання: 3 романтичні фільми на Netflix

Кожна історія кохання унікальна, приголомшлива і зворушлива. Фільми, в яких описуються ці щирі і глибокі почуття, не втрачають своєї популярності серед глядачів вже багато років.

Майже кожен знає, як важко серед усіх стрічок на стрімінговій платформі Netflix знайти ідеальний фільм для перегляду. Тож Кіно 24 підготувало 3 проєкти усього різноманіття, які змусять вас знову повірити в кохання.

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"Покоївка з Мангеттену"

Стрічка "Покоївка з Мангеттену" – це фільм, який точно може усунути сумніви щодо існування кохання.

Маріса Вентура – покоївка фешенебельного готелю на Мангеттені. Дівчина одна з тих, хто вражає всіх своєю бездоганною репутацією та надійністю. Одного разу, прибираючи в номері гостя, Маріса натрапила на приголомшливу вечірню сукню і не змогла втриматися, щоб не приміряти її. Вона не знала, що її імпровізований показ мод приверне увагу молодого мільйонера, який був миттєво зачарований її красою та елегантністю. І ось так у найнесподіванішому місці розквітнув бурхливий роман...

"Покоївка з Мангеттену": дивіться онлайн трейлер фільму

"Підстава"

Приготуйтеся до захопливої історії про двох працьовитих асистентів, Гарпера та Чарлі, які вигадали хитрий план. Вони хочуть звести своїх зайнятих босів, Кірстен та Ріка, і отримати більше вільного часу. Так, вони виступають у ролі свахів для своїх керівників, але натомість несподівано закохуються одне в одного по вуха. Кохання вже витає в повітрі...

"Підстава": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загадкове вбивство"

В цій стрічці ви приєднаєтеся до історії про зворушливі пригоди з Адамом Сендлером та Дженніфер Еністон. За сюжетом, нью-йоркський коп та його дружина вирушають у романтичну подорож до Європи, щоб відродити своє кохання.

Однак події набувають несподіваного повороту, коли пара опиняється втягнутими у справжню аферу. Так, вони потрапляють на приватну сімейну зустріч на супер яхті старого мільярдера Малкольма Квінсі. Проте чоловіка вбивають і парочка стає головними підозрюваними...

"Загадкове вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму

Всі ці кіноісторії поєднує одне – це віддане та щире кохання. Бажаємо гарного та приємного кіносеансу, який подарує вам шалені емоції від щирих почуттів на екрані!