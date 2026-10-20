Пристрасті на кухні та мішленівські зірки: 3 фільми про ресторанний бізнес, які варто подивитися

Щороку 20 жовтня світ святкує професійне свято майстрів гастрономії, які перетворюють звичайні продукти на справжні витвори мистецтва. Кінематограф обожнює заглядати за лаштунки ресторанного бізнесу та показувати глядачам емоційні зриви, творчі пошуки та запеклу боротьбу кулінарів за мішленівські зірки.

24 Канал підготував добірку найцікавіших стрічок про кулінарний світ, які варто переглянути саме зараз.

"Кухар на колесах" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,3

Шеф-кухар Карл Каспер зі скандалом втрачає роботу в престижному ресторані Лос-Анджелеса. Це сталося одразу після публічної сварки з впливовим критиком Рамзі Мітчелом. Карл вирішує розпочати все з нуля і купує старий фургон, щоб відкрити власний пересувний заклад із кубинськими сендвічами. Разом зі своїм малим сином Персі та вірним другом Мартіном він вирушає у подорож Америкою. Ця мандрівка допомагає Карлу відновити стосунки з родиною і повернути втрачену пристрасть до кулінарії.

"Кухар на колесах": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну душевність та життєствердний тон історії режисера Джона Фавро. Однак кіноексперти дещо критикують стрічку за передбачуваний сценарій і відсутність глибокого драматичного конфлікту в другій половині фільму.

"Меню" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,1

Молода пара Марго та Тайлер прибуває на віддалений острів, щоб відвідати ексклюзивний ресторан Готорн. Саме там готує всесвітньо відомий шеф-кухар Джуліан Словік. Гості очікують на вишукану дегустацію дорогих страв, але кулінарний геній підготував для багатіїв приголомшливий перформанс. З кожною новою подачею їжі розкриваються брудні таємниці відвідувачів, а атмосфера в залі стає смертельно небезпечною.

"Меню": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають блискучу акторську гру Рейфа Файнса та гостру соціальну сатиру на елітарну культуру споживання. Однак кіноексперти дещо критикують стрічку за поверхневе розкриття другорядних персонажів і місцями нелогічні дії головних героїв, що трохи псує загальне враження від трилера.

"Шеф Адам Джонс" (2015)

Рейтинг IMDb: 6,6

Надзвичайно успішний шеф-кухар Адам Джонс руйнує власну кар'єру в Парижі через згубні залежності та нестерпний характер. Пройшовши період реабілітації, чоловік приїжджає до Лондона, щоб зібрати нову команду і здобути найвищу кулінарну нагороду – третю зірку "Мішлен". Він наймає талановиту дівчину Елен та інших колишніх колег, але його агресивні методи керівництва постійно провокують конфлікти на кухні. Адаму доводиться навчитися довіряти людям і приборкати власне его, аби не втратити останній шанс на успіх.

"Шеф Адам Джонс": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають шалену енергетику Бредлі Купера та реалістичне зображення напруженої роботи професійної кухні. Однак кіноексперти дещо критикують стрічку за використання шаблонних сюжетних ходів і надмірну романтизацію токсичної поведінки головного героя, що робить його емоційну трансформацію менш переконливою.

До речі, ми маємо для вас ще одну добірку кулінарних фільмів, які вам точно захочеться передивитися.