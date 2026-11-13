Нове місто, інші мрії та шанс на щастя: фільми про життя з чистого аркуша

Іноді найкраще рішення – залишити звичне життя позаду й дозволити собі невідомість. Хтось вирушає до іншої країни, хтось наважується на довгу подорож, а хтось просто перестає відкладати власні мрії. Ці кіногерої доводять, що почати спочатку можна навіть тоді, коли здається, що всі можливості вже вичерпані.

Розлучення, розчарування, професійна криза чи бажання нарешті пожити для себе – у кожного своя причина щось змінити. 24 Канал підготував добірку фільмів про людей, які наважилися вийти за межі звичного й дати собі шанс на інше життя.

"Під сонцем Тоскани" (2003)

Рейтинг IMDb: 6,8/10

Жанр: драма, комедія, мелодрама.

Френсіс переживає розлучення, творчу кризу й період, коли навіть звичні речі більше не приносять радості. Здається, що її життя остаточно втратило напрямок. Але несподівана подорож до Італії змінює все: жінка імпульсивно купує стару віллу в Тоскані й залишається там, хоча майже не уявляє, що робити далі.

На неї чекають ремонт, нові знайомства, італійські пригоди та чимало несподіванок. Та найважливіше – Френсіс поступово вчиться не сприймати самотність як поразку й будувати життя, у якому є місце для неочікуваного щастя.

Дивіться трейлер фільму "Під сонцем Тоскани" онлайн:

"Дика" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,1/10

Жанр: драма, пригоди, біографія.

Чи можна буквально пройти шлях до нового себе? Шеріл Стрейд вирішує перевірити це на власному досвіді. Після смерті матері, зруйнованого шлюбу та періоду саморуйнівної поведінки жінка наважується на майже немислимий крок – самостійно пройти понад 1700 кілометрів Тихоокеанською туристичною стежкою.

У неї немає належного досвіду, а важкий рюкзак, мозолі та виснажливі переходи швидко перетворюють романтичну ідею подорожі на справжнє випробування. Дорогою Шеріл залишається наодинці зі спогадами, болем і рішеннями, від яких раніше намагалася втекти.

Дивіться трейлер фільму "Дика" онлайн:

"Таємне життя Волтера Мітті" (2013)

Рейтинг IMDb: 7,3/10

Жанр: пригоди, комедія, драма, фентезі.

Волтер Мітті працює у фотослужбі журналу Life й має одну особливість: у своїх фантазіях він постійно стає героєм неймовірних пригод. У реальності ж чоловік живе доволі одноманітно, боїться ризикувати й навіть не наважується заговорити з колегою, яка йому подобається.

Та коли робота опиняється під загрозою, а важливий фотознімок безслідно зникає, Волтер змушений залишити звичний офіс і вирушити на його пошуки. Так починається подорож через різні країни, гори й океани, яка поступово змінює його уявлення про самого себе.

Бен Стіллер не просто зіграв головного героя, а й виступив режисером стрічки. Особливої атмосфери їй додають неймовірні пейзажі Ісландії та Гімалаїв.

Дивіться трейлер фільму "Таємне життя Волтера Мітті" онлайн:

"Почати знову" (2013)

Рейтинг IMDb: 7,4/10

Жанр: драма, комедія, музика, мелодрама.

Іноді найкращий шанс почати спочатку з'являється саме тоді, коли здається, що всі можливості вже вичерпано. Ґрета приїжджає до Нью-Йорка разом із хлопцем, який мріє про музичну кар'єру. Однак після його зради дівчина залишається сама й не розуміє, куди рухатися далі.

Одного вечора вона виступає в невеликому барі, де її випадково помічає Ден – колишній музичний продюсер, який переживає власну професійну кризу. Він одразу бачить у дівчині талант і пропонує записати альбом. Але замість дорогої студії та звичного шоу-бізнесу вони обирають вулиці Нью-Йорка й записують музику просто неба.

Дивіться трейлер фільму "Почати знову" онлайн:

"Найгірша людина у світі" (2021)

Рейтинг IMDb: 7,7/10

Жанр: драма, комедія, мелодрама.

Жулі майже тридцять, але вона досі не знає, ким хоче бути. Дівчина змінює професійні інтереси, сумнівається у власних рішеннях і намагається зрозуміти, чого насправді прагне від стосунків. Її життя складається з виборів, які постійно змушують переглядати попередні плани.

Знайомство з успішним старшим чоловіком Акселем спочатку здається початком стабільного майбутнього. Проте з часом Жулі дедалі частіше замислюється, чи справді хоче саме такого життя. І коли на її шляху з'являється інша людина, доводиться знову вирішувати, чого вона варта сама собі.

Дивіться трейлер фільму "Найгірша людина у світі" онлайн:

А якщо після цих історій вам захочеться обійняти найрідніших і просто сказати їм, як сильно ви любите, зверніть увагу на фільми, після яких хочеться телефонувати батькам: сучасні стрічки, що розчулюють до сліз.