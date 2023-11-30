30 фільмів для новорічного настрою, які обов'язково треба переглянути в грудні
30 листопада 2023, 20:31Читать новость на русском
Джерело:Diana Falshtynska
Зимові свята вже на порозі, а це означає, що час прикрашати ялинку та насолоджуватися новорічною атмосферою. Затишку вашим вечорам додадуть улюблені тематичні фільми.
Для атмосферного грудня є цілий список фільмів, які варто переглянути до Нового року. Серед є і комедії, і романтичні історії кохання, і фантастичні стрічки, які точно сподобаються кожному та змусять повірити, що диво існує.
Цікаво 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись
Фільми для новорічного настрою
- "Сам удома"
- "Поки ти спав"
- "Щасливого Різдва"
"Щасливого Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Чарлі і шоколадна фабрика"
- "Незабутнє Різдво"
- "Щоденник Ноель"
- "Відпочинок за обміном"
- "Справжнє кохання"
- "Останнє Різдво"
- "Хрещена"
- "Пара на свята"
- "Найкраще. Різдво. У житті!"
- "Хлопчик на ім'я Різдво"
- "Я вірю в Санта Клауса"
"Я вірю в Санта Клауса": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Гаррі Поттер"
- "Замок на Різдво"
- "Санта і компанія"
- "Аромат кохання"
- "Кучерявка Сью"
- "Поганий Санта"
- "Три горішки для Попелюшки"
"Три горішки для Попелюшки": дивіться онлайн трейлер фільму
- "Любіть Куперів"
- "Чотири Різдва"
- "Санта Клаус"
- "Ельф"
- "Старий Новий рік"
- "Крампус"
- "Привіт тату, Новий рік!"
- "Різдвяні хроніки"
- "Реальне кохання"