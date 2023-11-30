30 фільмів для новорічного настрою, які обов'язково треба переглянути в грудні

30 листопада 2023, 20:31
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Джерело:

Diana Falshtynska

Зимові свята вже на порозі, а це означає, що час прикрашати ялинку та насолоджуватися новорічною атмосферою. Затишку вашим вечорам додадуть улюблені тематичні фільми.

Для атмосферного грудня є цілий список фільмів, які варто переглянути до Нового року. Серед є і комедії, і романтичні історії кохання, і фантастичні стрічки, які точно сподобаються кожному та змусять повірити, що диво існує.

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Фільми для новорічного настрою

  1. "Сам удома"
  2. "Поки ти спав"
  3. "Щасливого Різдва"

"Щасливого Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

  1. "Чарлі і шоколадна фабрика"
  2. "Незабутнє Різдво"
  3. "Щоденник Ноель"
  4. "Відпочинок за обміном"
  5. "Справжнє кохання"
  6. "Останнє Різдво"
  7. "Хрещена"
  8. "Пара на свята"
  9. "Найкраще. Різдво. У житті!"
  10. "Хлопчик на ім'я Різдво"
  11. "Я вірю в Санта Клауса"

"Я вірю в Санта Клауса": дивіться онлайн трейлер фільму

  1. "Гаррі Поттер"
  2. "Замок на Різдво"
  3. "Санта і компанія"
  4. "Аромат кохання"
  5. "Кучерявка Сью"
  6. "Поганий Санта"
  7. "Три горішки для Попелюшки"

"Три горішки для Попелюшки": дивіться онлайн трейлер фільму

  1. "Любіть Куперів"
  2. "Чотири Різдва"
  3. "Санта Клаус"
  4. "Ельф"
  5. "Старий Новий рік"
  6. "Крампус"
  7. "Привіт тату, Новий рік!"
  8. "Різдвяні хроніки"
  9. "Реальне кохання"
Автор: Христина Кобак