Напруга, таємниці й обрання нового Папи: 3 високорейтингові стрічки про інтриги Ватикану

7 травня 2025 року в Сикстинській капелі розпочинається Конклав — церемонія обрання нового Папи Римського. Тому поки увесь світ в очікуванні важливого рішення, варто обрати для перегляду цікаву стрічку.

Кіно 24 зібрало для вас фільми та серіали, які можна подивитись, поки триває обрання нового Папи Римського. До речі, ви також можете переглянути стрічку "Конклав" 2024 року.

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"Новий Папа"

За сюжетом, перший публічний виступ та емоційна різдвяна промова у Венеції завершилися для наймолодшого понтифіка в історії трагічно: Ленні Белардо, помітивши пару, яку вважає своїми ймовірними батьками, втрачає свідомість і впадає в кому.

Поки кардинали намагаються втримати ситуацію під контролем, титул Папи Римського пропонують Джону Бренноксу – англійському аристократу з ідеями, які чудово узгоджуються з офіційною лінією Ватикану щодо збереження католицької традиції. І лише час покаже, чим це все для них обернеться.

"Новий Папа": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Два Папи"

Це щира та подекуди відверта стрічка про двох останніх Пап Римських, справжні цінності, необхідність змін і сміливість ставити під сумнів усталені погляди.

У центрі сюжету – стосунки між Бенедиктом XVI та Франциском, їхні глибокі дискусії та суперечки про майбутнє Католицької церкви й напрям, у якому вона має рухатися.

"Два Папи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Янголи та демони"

У Ватикані розпочинається Конклав – вибори нового Папи Римського. Але спокій церковних стін порушує неочікуване повернення таємничої організації "Ілюмінати", яку давно вважали зниклою. Світ дізнається про них через зухвалий акт – викрадення антиречовини з секретної лабораторії, здатної стерти з лиця землі ціле місто, включно з Ватиканом.

"Янголи та демони": дивіться онлайн трейлер фільму

Щоб підтвердити серйозність намірів, Ілюмінати беруть у заручники чотирьох кардиналів – фаворитів на папський престол – і погрожують розправою. Терористи нагнітають паніку, транслюючи серію вибухів у реальному часі, які невблаганно ведуть до катастрофи.