Моторошні фільми про психлікарні, після яких не зможете спати

Фільми про психлікарні – моторошні, але дуже захопливі. Складно відірватися від перегляду, адже цікаво дізнатися, як розвиватиметься сюжет далі й чим закінчиться історія.

24 Канал підготував список фільмів про психлікарні. Ці стрічки вийшли давно, але стали доволі популярними серед глядачів та отримали високий рейтинг IMDb.

Теж цікаво Сміятиметесь до сліз: 4 яскраві комедії для гарного настрою

Фільми про психлікарні, від яких не зможете відірватись

"Острів проклятих" (2010)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Події фільму розгортаються на острові Шаттер у Бостонській гавані у 1954 році. Там розташована психіатрична лікарня Ешкліфф, де перебувають особливо небезпечні злочинці.

На острів приїжджають федеральний маршал Тедді Деніелс та його напарник Чак Оул. Вони мають розслідувати таємниче зникнення Рейчел Соландо – пацієнтки, яка втопила своїх дітей.

"Пролітаючи над гніздом зозулі" (1975)

Рейтинг IMDb: 8.6/10

Рендл Патрік Макмерфі прикинувся божевільним, щоб уникнути тюрми. Він потрапляє у психіатричну клініку, якою керує жорстока сестра Мілдред Ретчед. Вона залякує пацієнтів знущанням, ліками та сеансами електросудомної терапії. Рендл наважується протистояти жінці.

"Перерване життя" (1999)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Події стрічки відбуваються наприкінці 1960-х років. Це історія про Сюзанну Кейсен, яка потрапляє у психіатричну лікарню для проблемних молодих жінок.

Який моторошний серіал подивитися?

Раніше ми писали про новий серіал "Скоро трапиться щось страшне", який є одним із найпопулярніших на Netflix в Україні. У ньому розповідається про Рейчел та Нікі, які готуються до весілля. Пара вирушає до заміського будинку, де має відбутися церемонія, але наречена відчуває, що наближається щось страшне.