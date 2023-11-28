5 різдвяних фільмів, які варто переглянути вже сьогодні

В Україну прийшла справжня зима, отже настав час переглядати святкові стрічки. Останніми роками відбулося чимало прем'єр різдвяних фільмів, які сподобаються всій сім'ї.

Далі обирайте ту стрічку, що подобається найбільше, вмощуйтеся зручніше та насолоджуйтеся атмосферою Різдва, яка вже зовсім скоро буде у кожній домівці!

Цікаво 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись

"Людина, яка винайшла Різдво"

Рік: 2017

Жанр: біографія, драма, комедія

Рейтинг IMDb: 7.0

Якщо ви, так само як і ми, обожнюєте "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса, то цей фільм точно для вас. У центрі сюжету історія юного письменника, який не може впоратися з темною смугою професійних невдач. Хоча немає видавців, його попередні книжки не знайшли читачів, він не падає духом і починає писати новий роман. Все тому, що чоловік вірить – на Різдво трапляються дива.

"Людина, яка винайшла Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люта нічка"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Рік: 2022

Жанр: екшн, комедія, кримінал, фентезі, трилер

Рейтинг IMDb: 6.8

Головна героїня цього фільму на Різдво отримує від батьків рацію, якою, як вони переконують, можна сконтактувати з Санта Клаусом. Здавалося б, це має бути найкраще свято у її житті, однак його затьмарили грабіжники. Заради отримання грошей родину дівчинки взяли у заручники, тож вона вирішує з допомогою рації викликати Санту, щоб він урятував їх. Чи відгукнеться хтось на таке прохання?

"Люта нічка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдвяні хроніки"

Рік: 2018

Жанр: комедія, пригоди, сімейний, фентезі

Рейтинг IMDb: 7.1

Брат і сестра – Тедді та Кейт Пірс хочуть довести, що Санта Клаус існує. Потайки вони пробираються у цього санчата та хочуть зняти на камеру казкового героя. Дідусь, злякавшись непроханих гостей, втрачає управління і його транспорт розбивається. Щоб врятувати різдвяну ніч та вчасно доставити подарунки дітям, героям доведеться впоратися з багатьма перешкодами.

"Різдвяні хроніки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хто в домі тато 2"

Рік: 2017

Жанр: комедія, сімейний

Рейтинг IMDb: 6.0

Це продовження сімейної новорічної комедії про боротьбу біологічного батька та вітчима за любов дітей. У цій частині показано, що чоловіки здружилися і вирішують потішити дітлахів – усім разом відсвяткувати Різдво. У гості приїжджає батько Бреда – Дон, який є ще більш чутливим, ніж його син. Несподівано для всіх приїжджає також батько Дасті – Курс, який ненавидить сентиментальність та намагається посварити Дасті та Бреда. Яким ж буде це Різдво?

"Хто в домі тато 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Санта і компанія"

Рік: 2017

Жанр: комедія, сімейний, фентезі

Рейтинг IMDb: 7.3

Дев'яносто тисяч ельфів, які відповідають за подарунки для дітей, несподівано хворіють напередодні Різдва. За кілька днів до свята Санта Клаус терміново відправляється на Землю разом з північними оленями, щоб відшукати ліки для хворих помічників. Чи зможуть ельфи вчасно приготувати та розвезти подарунки дітям?

"Санта і компанія": дивіться онлайн трейлер фільму